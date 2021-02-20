Вложения в акции компаний, которые имеют большую капитализацию, несмотря на стабильные убытки, это по сути своей спекуляции, и инвесторы рискуют нарваться на коррекцию, предупреждает основатель TCS Group Олег Тиньков. Он сказал это в Clubhouse в комнате "Тинькофф инвестиций".

С чего всё началось Тиньков дал советы инвесторам и предупредил о «хайпе» Tesla Бизнесмен начал с того, что сказал, что у него в портфеле «есть одна единственная акция — Тинькофф Банк» и что продавать ценные бумаги банка он в ближайшее время не собирается. РБК вчера в 12:13