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Интерфакс
Интерфакс

Тиньков признался, что не рискнет купить акции убыточных Ozon и Tesla

Вложения в акции компаний, которые имеют большую капитализацию, несмотря на стабильные убытки, это по сути своей спекуляции, и инвесторы рискуют нарваться на коррекцию, предупреждает основатель TCS Group Олег Тиньков. Он сказал это в Clubhouse в комнате "Тинькофф инвестиций".В источнике
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С чего всё началось

Тиньков дал советы инвесторам и предупредил о «хайпе» Tesla

Бизнесмен начал с того, что сказал, что у него в портфеле «есть одна единственная акция — Тинькофф Банк» и что продавать ценные бумаги банка он в ближайшее время не собирается.
РБКвчера в 12:13
Подробнее о событии

Тиньков дал советы инвесторам и раскрыл свое отношение к акциям Tesla

Lenta.ru19:44

Тиньков дал советы инвесторам и предостерег от покупки акций Tesla

Компаниявчера в 13:57

«У меня рука не повернется купить Tesla». Олег Тиньков раскритиковал финансовые показатели компании

Фонтанка.Рувчера в 12:57

Тиньков признался, что не рискнет купить акции убыточных Ozon и Tesla

Интерфаксвчера в 13:21

Тиньков призвал финансировать русские компании

ИА Красная Веснавчера в 13:01

«Там будет коррекция еще какая»: Тиньков предостерег инвесторов от покупки акций Tesla

Forbesвчера в 13:23

Тиньков дал советы инвесторам и предупредил о «хайпе» Tesla

РБКвчера в 12:13
Интересное

Россия официально заявила о готовности уничтожения самолетов ВВС Израиля, атакующих Сирию

Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, Российская Федерация предупредила о своей готовности сбивать израильские самолеты, если они опять возобновят полеты на Сирию.
Evo-rus.com06:05

О’Салливан и Браун вышли в финал Welsh Open

От полуфинального противостояния О’Салливан – Уильямс ожидали многого, но на деле лучший снукерист мира на классе разобрался с последним валлийцем на турнире и одержал победу со счётом 6:1. Продолжает удивлять представитель Северной Ирландии Джордан Браун, который с таким же весомым счётом расправился с шотландцем Стивеном Магуайром.
LiveResult.Ru04:19

Китайские космонавты начали подготовку для запуска орбитальной станции

Подготовку к выходу в открытый космос проходит первая группа китайских астронавтов, отобранных для миссии по развертыванию китайской космической станции, сообщает 18 февраля агентство Синьхуа.
ИА Красная Весна02:13

Новак Джокович обыграл Даниила Медведева в финале теннисного Australian Open

Новак Джокович обыграл Даниила Медведева в финале теннисного Australian Open Победителем Открытого чемпионата Австралии стал лидер мирового рейтинга Новак Джокович, который в трех сетах обыграл россиянина Даниила Медведева.
Коммерсантъ07:12

Дочери актрисы Заворотнюк понадобилась помощь врача из-за больной раком матери

Как стало известно EVO-RUS.COM, со ссылкой на собственный источник, Анна Заворотнюк, дочь известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые откровенно рассказала о состоянии онкобольной матери и о том, как она сама переносит болезнь близкого ей человека.
Evo-rus.com02:38