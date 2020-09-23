Тиньков прокомментировал возможную сделку с «Яндексом»
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Сумма сделки может составить $5,48 млрд, или $27,64 за акцию. По информации «Ведомостей», «Яндекс» может оплатить 50% пакета TCS Group своими акциями, а еще половину денежными средствами.В источнике
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