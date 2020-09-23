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Ведомости
Ведомости 

Тиньков прокомментировал возможную сделку с «Яндексом»

Сумма сделки может составить $5,48 млрд, или $27,64 за акцию. По информации «Ведомостей», «Яндекс» может оплатить 50% пакета TCS Group своими акциями, а еще половину денежными средствами.В источнике
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Интерфакс

Тиньков подчеркнул, что ничего еще «Яндексу» не продал

Интерфакс04:52
РБК

Тиньков отказался признать сделку с «Яндексом» продажей Тинькофф Банка

РБК04:39
Forbes

«Там может быть куча синергий»: Тиньков объяснил переговоры с «Яндексом» о продаже банка

Forbes04:14
Говорит Москва

Олег Тиньков назвал слиянием продажу своего банка «Яндексу»

Говорит Москва04:26
ТАСС

Тиньков рассказал, как пройдет интеграция «Тинькофф» и «Яндекса»

ТАСС05:26
РИА Новости

Тиньков рассказал о сделке с «Яндексом»

РИА Новости04:21
Ведомости

Тиньков прокомментировал возможную сделку с «Яндексом»

Ведомости04:29

В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных

Уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками колонии заведено после побега заключенных в Дагестане, сообщает следственное управление СК по Дагестану.
В Дагестане завели дело о халатности после побега шести заключенных
РИА Новости04:18
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Проект реформы налогообложения нефтяной отрасли принят ГД в I чтении

Для НДД в законопроекте уточняются параметры применения коэффициента, характеризующего период, прошедший с начала промышленной добычи на месторождении, а также ограничиваются параметры индексации и списания исторических убытков, перенесенных на будущие периоды (на 2021-2023 года можно будет перенести 50%, сейчас можно 100%).
Российская газетавчера в 11:23
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Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
РИА Новости00:45
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъвчера в 10:22
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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В Ростовской области подтвердили подлинность письма санитарного врача

Ростов-на-Дону, 23 сентября 2020, 10:36 — REGNUM Главный государственный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалёв действительно обратился к властям с требованием усилить контроль за профилактикой COVID-19.
REGNUM03:36
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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