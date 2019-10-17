Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой

Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
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с чего всё началось
Проблемы Telegram с запуском криптовалюты и трудности некоторых крупных стартапов с IPO свидетельствуют о том, что «эра инвесторских пирамид и шальных денег подходит к концу», заявил
 основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков.
Ведомостивчера в 08:34

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Олег Тиньков сравнил запуск криптовалюты Telegram с финансовой пирамидой

BFM.ruвчера в 17:04

Тиньков считает блокчейн-платформу Дурова пирамидой

Finam.Ruвчера в 10:33

Тиньков сравнил запуск криптовалюты Telegram с финансовой пирамидой

Ведомостивчера в 08:34

Тиньков связал проблемы ICO Telegram с концом эры инвесторских пирамид

РБКвчера в 10:04

«Инвесторы сейчас будут осмотрительнее». Тиньков объяснил «крах» криптовалюты Дурова

Секрет фирмывчера в 09:00

Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой

Коммерсантъвчера в 10:05

«Пирамидам в бизнесе приходит конец»: Тиньков прокомментировал «крах» блокчейна Дурова

Forbesвчера в 07:39
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Политика

Опубликовано видео вылупления подаренного Путиным кречета

RT на русском вчера в 20:39
Происшествия

Вооруженный грабитель застрелил посетителя в банке Екатеринбурга

Газета.Ru 05:05
Армия и оружие

Турция возобновила операцию в Сирии вопреки соглашению с США

Газета.Ru 04:03
Происшествия

На Урале простились с убитой из-за машины девушкой

Сотни людей пришли сегодня к церкви в Каменске-Уральском, чтобы проститься с 27-летней Ксенией, жестоко убитой из-за автомобиля.
Российская газета 03:32
Армия и оружие

Служащие на границе РФ корабли оказались обездвижены

По данным источника издания, в 2018-2019 годах на патрульных катерах погранслужбы ФСБ было несколько случаев остановки двигателей с Common Rail.
Рамблер 02:09
Политика

На Украине приняли все законы по амнистии в рамках Минских соглашений

Замглавы МИД Украины Василий Боднар заявил, что Киев уже принял необходимые законы для совершения амнистии в контексте минских соглашений.
Газета.Ru 05:15
Шоу-бизнес

Светлана Лобода отметила день рождения с Тиллем Линдеманном

Сегодня, 18 октября, звезда российского шоу-бизнеса отмечает день рождения.
StarHit.ru 05:00
Общество

Посольство России в Японии ответило на шутку об Олимпиаде на Курилах

RT на русском 01:47
Армия и оружие

Экстремальное снижение МиГ-29 сняли на видео

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Алжира во время учений совершил проход на сверхмалой высоте. Видео маневра появилось в Facebook.
Lenta.ru 16 октября в 08:04
Происшествия

Следователи направили в суд дело о смерти актера Марьянова

Следователи направили в суд уголовное дело в отношении Оксаны Богдановой — директора реабилитационного центра, где умер актер Дмитрий Марьянов.
REGNUM 03:47
Кино

В Сети появился трейлер фильма «Лёд 2» с Александром Петровым

В первой части фильма «Лёд» зрители видели романтичную историю про фигуристку Надю и хоккеиста Сашу.
Интермонитор.ру вчера в 14:48
Общество

На Украине объяснили новые правила отбора на «Евровидение»

По новым правилам, на «Евровидение» поехать не смогут не только выступавшие в России с 2014 года артисты, но и те, кто въезжал в Крым после его воссоединения с Россией.
REGNUM 05:07
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк призвала массово помолиться за актрису

Родные и близкие российской актрисы Анастасии Заворотнюк продолжают информировать поклонников о состоянии здоровья артистки.
ФедералПресс вчера в 23:05
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Белграда

Минобороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков.
РЕН ТВ вчера в 17:00
Экономика

Минэкономики сообщило о резком росте ВВП России

В России в третьем квартале 2019 года резко ускорился рост ВВП, сообщает Министерство экономики.
Ридус 01:35
Общество

Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 16:42
Происшествия

Появилось новое видео отца сестер Хачатурян с дочерьми

ФАН 05:26
Финансы

Набиуллина допустила более решительное снижение ключевой ставки

Банк России допускает более решительное снижение ключевой ставки, чем обычно, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу CNBC.
Ведомости 04:21
Культура

Дробыш посоветовал Кормухиной и Гагариной порадоваться друг за друга

Музыкальный продюсер и композитор Виктор Дробыш прокомментировал иск певицы Ольги Кормухиной к коллеге Полине Гагариной, который она подала из-за кавер-версии песни Виктора Цоя «Кукушка».
Культуромания вчера в 15:47
Спорт

Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели 16 октября в 09:17
Происшествия

В Воронеже пропали две школьницы

Обозреватель Врн вчера в 17:54
Происшествия

Пропавшего под Екатеринбургом 10-летнего мальчика нашли живым

ТАСС 01:36
Политика

Украина хочет отсоединиться от энергосистемы России, но не может

В пятницу замминистра энергетики и окружающей среды Украины Виталий Шубин заявил, что Киев принимает меры по отсоединению от энергосистемы РФ, но в ближайшее время это невозможно, передает РИА Новости.
Вести.Ru 05:02
Армия и оружие

The National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Американское издание The National Interest назвало подводные лодки класса «Борей» с баллистическими ракетами «Булава» на борту «оружием Судного дня».
RT на русском 02:34
Политика

В Раде появилось объединение по «возвращению» Кубани

В Верховной Раде создали межфракционное объединение под названием «Кубань», целью которого является возвращение в культурное и социальное поля украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Национальная служба новостей вчера в 14:47
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru 16 октября в 23:46
Шоу-бизнес

Дмитрия Пескова тепло поздравили Татьяна Навка и старшая дочь Лиза

Поздравила отца и старшая дочь от предыдущего брака Елизавета.
Millionaire.ru 04:44
Общество

Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Lenta.ru вчера в 09:11
Происшествия

Задержан начальник полиции района Дорогомилово в Москве

«17 октября в Москве при получении от гражданина 3,5 млн рублей задержаны заместитель начальника отдела МВД России по району Дорогомилово — начальник полиции, а также его заместитель — начальник отдела уголовного розыска», — говорится в сообщении.
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Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
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Павел Дуров
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Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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