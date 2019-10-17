Экономика
КоммерсантъТиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой
Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
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с чего всё началось
Проблемы Telegram с запуском криптовалюты и трудности некоторых крупных стартапов с IPO свидетельствуют о том, что «эра инвесторских пирамид и шальных денег подходит к концу», заявил основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков.Ведомости08:34
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 10:57, Ашберн
Происшествия
В ожидании конца света семья из Нидерландов 9 лет прожила в подвале
Известия 15 октября в 22:40
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
REGNUM 01:04
Происшествия
СК завел дело против министра спорта Ставропольского края
СК Ставрополья возбудил уголовное дело о превышении полномочий против министра спорта края Романа Маркова.
Российская газета 10:43
Здоровье
Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки
Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
Волгоградская правда вчера в 11:57
Киберспорт
Riot Games анонсировала анимационный сериал по League of Legends
Inc-news.ru вчера в 14:53
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова опять собралась замуж
Мария Кожевникова и Евгений Васильев обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце в конце августа 2013 года.
Paparazzi.ru 09:18
Музыка
Организаторы Евровидения ответили на новые украинские правила отбора
В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
News.ru 06:01
Политика
Песков назвал тон письма Трампа Эрдогану необычным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал тон письма лидера США Дональда Трампа своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану необычным.
Газета.Ru 06:06
Наука
Стало известно, что за «люди» жили в Греции 200 тысяч лет назад
Международная исследовательская группа под руководством ученых из Университета Макмастера при проведении раскопок в Греции обнаружила новые доказательства того, что остров Наксос был заселен ранними людьми порядка 200 тысяч лет назад.
Российская газета 08:47
Политика
Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.
Российская газета 08:16
Футбол
УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020
Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Версия.Инфо 15 октября в 08:08
Происшествия
Мосгорсуд подтвердил приговор фигуранту «московского дела» Коваленко
Мосгорсуд сегодня, 17 октября, рассмотрел апелляцию на приговор Евгению Коваленко по делу о брошенной урне в сотрудника Росгвардии на акции протеста 27 июля.
Коммерсантъ 10:25
Происшествия
«Жил в туалете»: сокамерник рассказал, как «опускали» убийцу саратовской девочки
Страсти вокруг резонансной истории об убийстве 9-летней девочки рецидивистом в Саратове не утихают.
Московский Комсомолец 07:31
Экономика
Минфин отказался выделять ₽44 млрд на узкие участки ЦКАД
Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 млрд руб. на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
РБК вчера в 22:28
Политика
Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании
Осужденный в России к 14 годам колонии норвежец Фруде Берг подал прошение о помиловании, сообщил РИА Новости представитель его защиты.
РИА Новости 10:41
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Актуальные Новости вчера в 11:53
Игры
Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K
Выход Red Dead Redemption 2 запланирован на 5 ноября 2019 года.
The GEEK 10:51
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон ответила на слухи о романе с Брэдом Питтом
На шоу Эллен Дедженерес пригласили актрис Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби, где они обсудили возможный роман Терон с Брэдом Питтом.
РЕН ТВ 09:07
Шоу-бизнес
Муж Лолиты подал заявление на развод
Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Телеканал 360° 01:39
Кино
В сети появился трейлер «Лёд 2» с Александром Петровым
Премьера фильма анонсирована на 14 февраля 2020 года.
Piter.tv вчера в 08:20
Политика
Бортников: США помогли ФСБ предотвратить теракты в России
США и Россия продолжают сотрудничество по предотвращению и расследованию терактов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Коммерсантъ 09:26
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
RT на русском 09:13
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Политика
На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС 07:22
Кино
Актриса Джули Гибсон скончалась в возрасте 106 лет
Умерла певица и актриса Джули Гибсон. Это случилось 2 октября, но стало известно об этом только сейчас, сообщила «Газета.ru».
Телеканал 360° 10:18
Общество
Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции
Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
Ведомости 08:12
Армия и оружие
Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»
Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».
REGNUM 08:03
Авто
Внедорожник Mitsubishi Pajero покинет российский рынок
Российские дилеры компании Mitsubishi распродают последние экземпляры внедорожников Pajero.
Тарантас Ньюс 07:00