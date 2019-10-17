Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой

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Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
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с чего всё началось
Проблемы Telegram с запуском криптовалюты и трудности некоторых крупных стартапов с IPO свидетельствуют о том, что «эра инвесторских пирамид и шальных денег подходит к концу», заявил
 основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков.
Ведомости08:34

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Тиньков считает блокчейн-платформу Дурова пирамидой

Finam.Ru10:33

«Пирамидам в бизнесе приходит конец»: Тиньков прокомментировал «крах» блокчейна Дурова

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Тиньков связал проблемы ICO Telegram с концом эры инвесторских пирамид

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«Инвесторы сейчас будут осмотрительнее». Тиньков объяснил «крах» криптовалюты Дурова

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Тиньков сравнил запуск криптовалюты Telegram с финансовой пирамидой

Ведомости08:34

Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой

Коммерсантъ10:05
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В России упростили взыскание долгов с дачников

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Российская газета 10:43
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Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки

Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».
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Paparazzi.ru 09:18
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В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза прокомментировали новые правила Украины по отбору участников на международный песенный конкурс Евровидение, согласно которым к отбору допускаются только те артисты, которые не давали концерты на территории России с 2014 года.
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Газета.Ru 06:06
Наука

Стало известно, что за «люди» жили в Греции 200 тысяч лет назад

Международная исследовательская группа под руководством ученых из Университета Макмастера при проведении раскопок в Греции обнаружила новые доказательства того, что остров Наксос был заселен ранними людьми порядка 200 тысяч лет назад.
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Политика

Заключит ли Лондон сделку с ЕС до Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик Брюсселя Мишель Барнье заявили в четверг, что не видят препятствий для того, чтобы новое соглашение между ЕС и Великобританией было подписано до 31 октября - официальной даты Brexit.
Российская газета 08:16
Футбол

УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020

Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Версия.Инфо 15 октября в 08:08
Происшествия

Мосгорсуд подтвердил приговор фигуранту «московского дела» Коваленко

Мосгорсуд сегодня, 17 октября, рассмотрел апелляцию на приговор Евгению Коваленко по делу о брошенной урне в сотрудника Росгвардии на акции протеста 27 июля.
Коммерсантъ 10:25
Происшествия

«Жил в туалете»: сокамерник рассказал, как «опускали» убийцу саратовской девочки

Страсти вокруг резонансной истории об убийстве 9-летней девочки рецидивистом в Саратове не утихают.
Московский Комсомолец 07:31
Экономика

Минфин отказался выделять ₽44 млрд на узкие участки ЦКАД

Министерство финансов отказало Минтрансу в выделении дополнительных 44 млрд руб. на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
РБК вчера в 22:28
Политика

Осужденный за шпионаж норвежец Берг подал прошение о помиловании

Осужденный в России к 14 годам колонии норвежец Фруде Берг подал прошение о помиловании, сообщил РИА Новости представитель его защиты.
РИА Новости 10:41
Шоу-бизнес

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Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
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Игры

Вышел трейлер PC-версии Red Dead Redemption 2 в разрешении 4K

Выход Red Dead Redemption 2 запланирован на 5 ноября 2019 года.
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Шоу-бизнес

Шарлиз Терон ответила на слухи о романе с Брэдом Питтом

На шоу Эллен Дедженерес пригласили актрис Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби, где они обсудили возможный роман Терон с Брэдом Питтом.
РЕН ТВ 09:07
Шоу-бизнес

Муж Лолиты подал заявление на развод

Лолита и Иванов прожили в браке девять лет. До этого певица была замужем четыре раза.
Телеканал 360° 01:39
Кино

В сети появился трейлер «Лёд 2» с Александром Петровым

Премьера фильма анонсирована на 14 февраля 2020 года.
Piter.tv вчера в 08:20
Армия и оружие

Украинские националисты напали на блокпост ВСУ в Золотом

КП - Донецк 07:32
Политика

Бортников: США помогли ФСБ предотвратить теракты в России

США и Россия продолжают сотрудничество по предотвращению и расследованию терактов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
Коммерсантъ 09:26
Происшествия

Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»

RT на русском 09:13
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
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На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский

Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
ТАСС 07:22
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Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска

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Умерла певица и актриса Джули Гибсон. Это случилось 2 октября, но стало известно об этом только сейчас, сообщила «Газета.ru».
Телеканал 360° 10:18
Общество

Экс-губернатор Челябинской области опроверг информацию об эмиграции

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский в интервью РБК заявил, что ему ничего не известно о возбуждении против него уголовного дела.
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Пуски баллистических и крылатых ракет прошли на учениях «Гром-2019»

Пуски баллистических и крылатых ракет отработали экипажи боевых кораблей Каспийской флотилии, а также Тихоокеанского и Северного флотов во время проведения стратегических командно-штабных учений «Гром-2019».
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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