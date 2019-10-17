Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой

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Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
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с чего всё началось
Проблемы Telegram с запуском криптовалюты и трудности некоторых крупных стартапов с IPO свидетельствуют о том, что «эра инвесторских пирамид и шальных денег подходит к концу», заявил
 основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков.
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Павел Дуров
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Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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