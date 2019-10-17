с чего всё началось

Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.

Политика Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске Три сотрудника посольства США в России были сняты с поезда «Нёнокса — Северодвинск» из-за того, что он въехали на режимную территорию без разрешения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Происшествия Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде Двое фигурантов дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на Анастасию Павликову, сестру фигурантки дела Анны Павликовой.

Шоу-бизнес Анастасия Решетова родила Тимати сына Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.

Наука Стало известно, что за «люди» жили в Греции 200 тысяч лет назад Международная исследовательская группа под руководством ученых из Университета Макмастера при проведении раскопок в Греции обнаружила новые доказательства того, что остров Наксос был заселен ранними людьми порядка 200 тысяч лет назад.

Политика Путин предложил перестать платить защищающей жертв конфликтов комиссии Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму проект закона, который позволит России отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах.

Политика Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.

Политика На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.

Политика Мединский признал неготовность наказывать за просмотр пиратского видео Глава российского министерства культуры Владимир Мединский после встречи президента РФ Владимира Путина с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа рассказал о перспективах борьбы с видеопиратством в стране.

Политика Саммит ЕС одобрил новую сделку по Brexit Саммит ЕС одобрил новый документ, согласно которому страна выйдет из союза 1 ноября 2019 года, сообщает ТАСС.

Экономика Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.

Политика В Раде появилось межфракционное объединение «Кубань» Депутаты Верховной рады Украины создали межфракционное объединение "Кубань", которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев", сообщил в четверг парламентарий от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Экономика Росстат заявил о росте реальных доходов россиян Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.