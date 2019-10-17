Экономика
КоммерсантъТиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой
Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
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с чего всё началось
Проблемы Telegram с запуском криптовалюты и трудности некоторых крупных стартапов с IPO свидетельствуют о том, что «эра инвесторских пирамид и шальных денег подходит к концу», заявил основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков.Ведомости08:34
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Политика
Американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске
Три сотрудника посольства США в России были сняты с поезда «Нёнокса — Северодвинск» из-за того, что он въехали на режимную территорию без разрешения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Двое фигурантов дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков вскрыли вены в Люблинском районном суде Москвы, сообщает «Дождь» со ссылкой на Анастасию Павликову, сестру фигурантки дела Анны Павликовой.
Здоровье
Представлены напитки, помогающие увеличить продолжительность жизни
Диетологи назвали напитки, которые должны быть в рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни.
Политика
Госдума обвинила «Медузу» и Би-би-си в нарушении законов о выборах
Василий Пискарев, председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, сообщил, что комиссия выявила нарушения закона на нескольких «иностранных медиа-ресурсах».
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова родила Тимати сына
Рэпер Тимати опубликовал на своей странице в Instagram фотографию новорожденного сына от Анастасии Решетовой.
Наука
Стало известно, что за «люди» жили в Греции 200 тысяч лет назад
Международная исследовательская группа под руководством ученых из Университета Макмастера при проведении раскопок в Греции обнаружила новые доказательства того, что остров Наксос был заселен ранними людьми порядка 200 тысяч лет назад.
Политика
Путин предложил перестать платить защищающей жертв конфликтов комиссии
Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму проект закона, который позволит России отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах.
Авто
Легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero покинет Россию
Легендарный японский внедорожник Mitsubishi Pajero покинет российский рынок.
Политика
Песков назвал необычным письмо Трампа Эрдогану
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил необычный тон письма, которое было написано президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану в преддверии операции в Сирии.
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.
Политика
На Украине задержан соратник Порошенко Олег Гладковский
Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, фигурант журналистского расследования о хищениях в оборонке Олег Гладковский задержан на Украине.
Общество
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивых купюр
В Генпрокуратуре рассказали о новом виде фальшивомонетничества для обмана банкоматов.
Политика
Мединский признал неготовность наказывать за просмотр пиратского видео
Глава российского министерства культуры Владимир Мединский после встречи президента РФ Владимира Путина с мастерами, выпускниками и студентами ВГИКа рассказал о перспективах борьбы с видеопиратством в стране.
Политика
Саммит ЕС одобрил новую сделку по Brexit
Саммит ЕС одобрил новый документ, согласно которому страна выйдет из союза 1 ноября 2019 года, сообщает ТАСС.
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Транспорт
Москва встала в 9-балльных пробках
Политика
В Раде появилось межфракционное объединение «Кубань»
Депутаты Верховной рады Украины создали межфракционное объединение "Кубань", которое займется "возвращением в политическое поле украинских этнических территорий и этнических украинцев", сообщил в четверг парламентарий от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Общество
Кейт Миддлтон встретила Диану и ее сына Уильяма в Пакистане
Примечательно, что пакистанская Диана назвала своего сына в честь принца Уильяма.
Происшествия
Старшеклассница покончила с собой в туалете школы в Новосибирске
В туалете одной из школ Новосибирска обнаружили тело 15-летней ученицы 10 класса. Предположительно, она совершила самоубийство.
Происшествия
СК проверяет инцидент с кондуктором и девочкой в автобусе Тамбова
Следователи проверяют сообщения СМИ о том, что кондуктор автобуса в Тамбове заставила не оплатившую проезд девочку просить деньги у других пассажиров.
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Космос
Голубые странники помогли определить возраст звездных скоплений в Большом Магеллановом Облаке
Благодаря звездам, получившим обозначение «голубые странники», астрономы при помощи космического телескопа «Хаббл» смогли определить возраст нескольких звездных скоплений в Большом Магеллановом Облаке.
Транспорт
В Ленобласти раскритиковали транспортную реформу Смольного
В правительстве Ленинградской области раскритиковали реформу маршрутной сети Петербурга.
Политика
Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру посла в России Салливана
Президент США Дональд Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру замгоссекретаря Джона Салливана на пост нового посла в России.
Общество
В Гидрометцентре обещают теплый ноябрь
В ноябре на европейской территории России ожидается погода выше температурной нормы, сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лаборатории Гидрометцентра Людмилу Паршину.
Армия и оружие
Первое изображение новой самоходки 2С43 «Мальва» появилось в Сети
В России создается новое колесное самоходное орудие 2С43 "Мальва". Работы ведутся в рамках опытно-конструкторской разработки "Набросок".