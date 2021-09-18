"Газпром" поставляет газ в полном соответствии с заявками потребителей и контрактными обязательствами, при этом холдинг стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей, сообщили ТАСС в управлении информации "Газпрома".
Заявление Госдепа о "Северном потоке — 2" является четким сигналом для Киева о бесполезности борьбы с газопроводом, считает депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.
Три анимационных фильма, один арт-блокбастер, брутальные эпосы российского и американского разлива, первый мюзикл Спилберга, усы Эркюля Пуаро, советский нокаутер, грандиозность Marvel, и много-много волшебства на презентации Walt Disney Studios, состоявшейся 15 сентября в рамках СПбМКФ 2021.