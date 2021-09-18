Поставки газа «Газпрома» полностью соответствуют заявкам потребителей и контрактам

"Газпром" поставляет газ в полном соответствии с заявками потребителей и контрактными обязательствами, при этом холдинг стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей, сообщили ТАСС в управлении информации "Газпрома".