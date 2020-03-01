с чего всё началось

Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США. Об этом 1 марта сообщает Sunday Express.

Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США

Политика Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Космос Физик рассказал, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы Человечество на сегодняшний день не располагает аппаратурой, позволяющей выделить из общего космического шума и расшифровать сигналы внеземных цивилизаций, но и земные трансляции тоже нельзя понять на фоне этих шумов, пишет «ПМ».

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Киберспорт В сети появился возможный скриншот из Project A — показали героя Sage Инсайдеры опубликовали скриншот из Valorant — шутера от Riot Games, известного под рабочим названием Project A. На изображении, которое показали в неофициальном твиттере ValorantTheGame, представили меню выбора героев, а также модель Sage и иконки других персонажей.

Экономика На немцев махнули лопаткой "Силовые машины" полностью выходят из СП с Siemens По данным "Ъ", "Силовые машины" Алексея Мордашова воспользовались опционом по продаже своих 35% в российском СП с Siemens — "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ).

Экономика Российские банки резко ограничили выдачи кредиток Количество оформленных карт упало на 21,7% (до 540,2 тыс. штук), а в денежном выражении (суммарный лимит по кредиткам) выдачи рухнули на 22,7%, до 22,8 млрд руб.

Футбол Сотрудник РФС заболел коронавирусом По информации Telegram-канала «Мутко против» Давид Беров является сотрудником Российского футбольного союза.