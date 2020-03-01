Общество

REGNUMREGNUMТиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США

Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США. Об этом 1 марта сообщает Sunday Express.
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Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express
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The Sunday Express: Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в 20 млн. фунтов на время суда в Лондоне

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