Общество

REGNUMREGNUMТиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США

Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США. Об этом 1 марта сообщает Sunday Express.
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Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил £20 млн в качестве залога на время судебного разбирательства в Великобритании с налоговой службой США, утверждает Daily Express
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Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в 20 млн. фунтов на время суда в Лондоне

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Физик рассказал, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы

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РИА Новости вчера в 22:55
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"Вашингтон Кэпиталз" в гостях обыграл "Миннесоту Уайльд" 4:3. Две шайбы в матче записал на свой счет Александр Овечкин.
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«Сбербанк Инвестор» сбился с рынка

Клиенты крупнейшего брокера испытали временные трудности с торговлей Минувшая неделя показала, что розничные инвесторы фондового рынка, число которых быстро растет, могут оказаться в весьма неприятной ситуации на фоне его резких колебаний.
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У православных христиан начинается Великий пост

Великий пост - самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений - начинается в понедельник у православных верующих.
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В Кремле напомнили Эрдогану о законном нахождении России в Сирии

Представитель Кремля напомнил, что Россия является единственной страной, которая имеет в Сирии своих военных «по просьбе легитимного сирийского руководства».
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Биосовместимое нановолокно для введения лекарств изобрели в России

Матриксы, полученные методом электроспиннинга, состоят из тонких волокон и имеют множество применений: их можно использовать для жидкостной или газовой фильтрации, для культивирования клеток, в качестве сорбентов и каталитических матриц, для создания защитной одежды, раневых антибактериальных покрытий, систем для доставки лекарственных средств, а также имплантируемых тканеинженерных конструкций.
Открытая Дубна 27 февраля в 20:32
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