Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruТите: «Неймар превзошел мои ожидания»

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал действия Неймара в товарищеском матче против Колумбии (2:2). Бразильский форвард в этом поединке забил один мяч и отдал голевую передачу.
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Тите: «Я хотел заменить Неймара в матче с Колумбией, но он играл все лучше и лучше»

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Тите: «Неймар превзошел мои ожидания. Он прибавлял по ходу матча»

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Российский теннисист Даниил Медведев впервые в своей карьере сыграет в финале US Open.
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В Санкт-Петербурге полиция пришла с обыском в штаб оппозиционного политика Алексея Навального.
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