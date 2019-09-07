Футбол
Bookmaker-ratings.ruТите: «Неймар превзошел мои ожидания»
Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал действия Неймара в товарищеском матче против Колумбии (2:2). Бразильский форвард в этом поединке забил один мяч и отдал голевую передачу.
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Политика
Спецборт отряда «Россия» приземлился в Киеве
Адвокаты других украинцев, осужденных в РФ, пока комментарии не дают.
ТАСС 03:48
Теннис
Медведев в финале US Open сыграет с Надалем
Исторический финал Медведев — Надаль пройдет в это воскресенье. Призовой фонд US Open составит более $57 млн.
РБК вчера в 23:01
Политика
Скончался бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов
Бывший губернатор Амурской области Анатолий Белоногов скончался сегодня на 81-м году жизни.
Российская газета 04:16
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве на Филиппинах
Не менее четырех человек получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы на юге Филиппин, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление местной полиции.
REGNUM вчера в 22:20
Шоу-бизнес
Деми Ловато шокировала своих подписчиков фотографией без ретуши
На днях 27-летняя Деми Ловато сделала сенсационное заявление. Поп-дива призналась, что несколько раз применяла фотошоп к своим фотографиям.
OvideO.ru вчера в 13:41
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Первый тайм встречи футбольных команд России и Шотландии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы-2020 завершен со счетом 1-1.
Национальная служба новостей вчера в 15:55
Общество
В России увеличили до миллиона рублей премии для молодых ученых
Правительство РФ увеличило размер премий для молодых ученых в области науки и техники с 500 тысяч до одного миллиона, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.
РИА Новости 03:13
Здоровье
Ученые предупредили беременных, чем опасен стресс
REGNUM вчера в 08:36
Авто
Стало известно, как выросли цены на Toyota RAV4 за последние два года
Эксперты сайта «Цена Авто» выяснили, как изменились минимальная и максимальная цены на Toyota RAV4 за последние два года.
Автоновости дня 03:43
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов защитит титул чемпиона
Американец обладает хорошей техникой боя и имеет более длинные руки, однако Нурмагомедов нивелирует это преимущество тяжелым ударом, часто заканчивающийся нокаутом или тейкдауном.
Букмекеры.рф вчера в 15:42
Политика
Россия и Украина обменялись заключенными
Между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными.
Lenta.ru 06:30
Политика
Зеленский помиловал 16 россиян
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом помиловал 16 россиян, три из которых — женщины.
Lenta.ru 05:58
Музыка
Экс-солистка t.A.T.u развелась с мужем
Газета.Ru 04:43
Космос
Open Lunar собирается построить на Луне независимую коммуну
Хайтек+ вчера в 10:08
Футбол
Гол Неймара спас сборную Бразилии от поражения в матче с Колумбией
Встреча проходила в Майами на стадионе «Хард Рок» и завершилась результативной мировой со счетом 2:2. Сборная Бразилии открыла счет в матче на 19-й минуте.
Vprognoze.ru 02:51
Технологии
Telegram разрешил пользователям скрывать номер телефона
Мессенджер Telegram добавил новую функцию, которая позволяет пользователям скрыть свой номер телефона от всех пользователей.
Ведомости вчера в 09:53
Наука
Непослушные дети оказались подвержены бессоннице во взрослом возрасте
Беспокойные дети, не соблюдающие распорядок сна и имеющие проблемы с поведением, чаще сталкиваются с бессонницей, когда достигают более зрелого возраста.
Московский Комсомолец вчера в 11:00
Политика
Обнародован полный список граждан, которых Украина везет на обмен
«Комсомольская правда» опубликовала полный список граждан, которые Украина планирует отдать на обмен.
Слово и Дело 04:45
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с россиянкой
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с обладательницей титула «Мисс Москва — 2015» Оксаной Воеводиной.
ФАН 02:33
Экономика
Самарцы начали выходить на пенсию досрочно благодаря стажу
В 2019 году в Самарской области 103 человека вышли на пенсию досрочно в связи с большим трудовым стажем - 57 мужчин и 46 женщин.
SamRU.ru вчера в 08:13
Происшествия
Ревнивый парень зарезал 20-летнюю официантку в Ленобласти
Регион online 04:53
Экономика
Стали известны европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем
Самым же дешевым алкоголем могут похвастаться Венгрия (77), Болгария и Румыния (по 74 пункта).
ТАСС вчера в 10:58
Армия и оружие
В ФРГ: В новой дизайнерской парадной форме солдат должен выглядеть шикарно и лихо
В рубрике «Чтиво выходного дня» представляем материал об обсуждении в Германии «устаревшей» военной формы военнослужащих бундесвера.
Военное обозрение 02:55
Экономика
Минфин рассказал, какой будет новая пенсионная система
Кроме «исключительно добровольного порядка присоединения» среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта Минфин называет гарантирование государством сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан, регистрация накопительных счетов центральным администратором, а также налоговые стимулы: льготы для бизнеса и вычеты для граждан.
Ведомости вчера в 14:40
Общество
Путин поздравил москвичей с Днем города
Президент России Владимир Путин поздравил москвичей, гостей столицы и руководство мегаполиса с Днем города.
РИА Новости 05:15
Футбол
Семья хавбека «Спартака» Шюррле прилетела в Москву
28-летний Шюррле пополнил состав красно-белых перед началом текущего сезона, однако переехал в Москву изначально один.
Газета.Ru 05:47