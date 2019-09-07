Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruТите: «Неймар превзошел мои ожидания»

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал действия Неймара в товарищеском матче против Колумбии (2:2). Бразильский форвард в этом поединке забил один мяч и отдал голевую передачу.
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Тите: «Я хотел заменить Неймара в матче с Колумбией, но он играл все лучше и лучше»

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Тите: «Неймар превзошел мои ожидания. Он прибавлял по ходу матча»

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Тите: «Только Роналду и Месси сильнее Неймара»

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Тренер сборной Бразилии: Неймар прибавлял в ходе матча, он удивил меня

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Тите: «Неймар превзошел мои ожидания»

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Россия и Украина провели обмен. Главное

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Несколько заключенных в колонии Екатеринбурга порезали себе руки

В исправительной колонии №2 Екатеринбурга в субботу несколько заключенных порезали себе руки, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления ФСИН по региону.
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После ошибок хочется мгновенной реабилитации, поэтому Кузнецов будет лучше.
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Иран задержал в Персидском заливе филиппинский танкер по подозрению в незаконной перевозке топлива, сообщил Press TV.
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