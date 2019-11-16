Футбол

ЧемпионатЧемпионатТите рассказал о конфликте с Месси в матче Бразилия — Аргентина

Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о конфликте с нападающим аргентинской команды Лионелем Месси, произошедшем во время товарищеского матча. Напомним, встреча, прошедшая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе "Кинг Сауд", завершилась победой сборной Аргентины со счётом 1:0.
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Тите рассказал подробности конфликта с Месси в матче Бразилия — Аргентина

Sport24.ru00:32

Тите: «Давление в сборной Бразилии неизбежно»

Спорт-Экспресс01:01

Тите рассказал о конфликте с Месси в матче Бразилия — Аргентина

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Тренер сборной Бразилии рассказал о конфликте с Месси во время товарищеского матча

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Тите: «Месси сказал мне заткнуться. Он должен был получить желтую карточку»

Sports.ru03:50

Тренер сборной Бразилии поведал публике о конфликте с Месси

Газета.Ru01:14

Тите рассказал подробности конфликта с Месси

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