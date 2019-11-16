Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о конфликте с нападающим аргентинской команды Лионелем Месси, произошедшем во время товарищеского матча. Напомним, встреча, прошедшая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе "Кинг Сауд", завершилась победой сборной Аргентины со счётом 1:0.

Тите рассказал о конфликте с Месси в матче Бразилия — Аргентина

Общество Франция пригласила экспертов из России восстанавливать Нотр-Дам Франция официально пригласила российских специалистов для восстановления собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам), пострадавшего в результате пожара в апреле текущего года.

Происшествия Убитую в Петербурге аспирантку СПбГУ похоронили в кубанской станице Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили в ее родной станице Старовеличковской на Кубани, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Наука Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году.

Музыка Свежий клип Little Big собрал 2 миллиона просмотров за полдня Размещенный на видеохостинге Youtube клип российской группы Little Big с названием Go Bananas всего за 12 часов после публикации «завирусился» и набрал больше двух миллионов уникальных просмотров.

Общество Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия попросили правоохранительные органы провести проверку после массовой рассылки с угрозами в связи с разработкой проекта, сообщила РИА Новости зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.

Экономика Россияне стали реже гасить кредиты досрочно По данным НБКИ, с опережением графика россияне обычно платят по автокредитам — уровень досрочных погашений по ним выше, чем по другим типам ссуд.

Наука Физики открыли новое состояние вещества В исследовании говорится, что это совершенно новое состояние материи, которое потребует отдельного теоретического описания.

Общество Билл Гейтс впервые за два года возглавил рейтинг богатейших людей мира Основатель компании Microsoft Билл Гейтс впервые более чем за два года возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Bloomberg, обогнав основного акционера Amazon Джеффа Безоса.

Общество Пассажиры самого долгого авиарейса в мире рассказали о перелёте Пассажиры самолёта австралийской авиакомпании Qantas Airlines, совершившего самый длительный перелёт в истории из Лондона в Сидней, поделились своими впечатлениями от полёта.

Политика Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Крыме и Голанах Ранее госсекретарь США Майк Помпео объяснил разными "фактическими обстоятельствами" непризнание Соединенными Штатами Крыма в качестве российского региона и признание Голанских высот израильской территорией.

Политика Украинский экс-дипломат призвал превратить ЛНР и ДНР в «дикое поле» Бывший представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире канала "Обозреватель" заявил, что ЛНР и ДНР должны превратиться в "дикое поле".

Политика Обнародована стенограмма первого разговора Трампа с Зеленским Белый Дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Армия и оружие F-35I приготовился уничтожить С-400 Израильские истребители пятого поколения F-35I Adir в ходе совместных учений с союзниками из США и Европы «Голубой флаг» потренировались в боях с российской зенитной ракетной системой (ЗРС) C-400 «Триумф», которую имитировал американский комплекс MIM-104 Patriot, сообщает Breaking Defense.

Происшествия В Татарстане в ДТП погибли четыре человека Volkswagen и Lada столкнулись в Лаишевском районе Татарстана в субботу утром, в результате четыре человека погибли, еще трое госпитализированы, сообщили в МВД по республике.

Единоборства Боец UFC пришел на взвешивание в образе Джокера Бразильский боец смешанных единоборств Маркус Перес появился на официальной церемонии взвешивания перед турниром UFC в гриме клоуна-злодея Джокера.