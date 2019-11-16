Главный тренер сборной Бразилии Тите рассказал о конфликте с нападающим аргентинской команды Лионелем Месси, произошедшем во время товарищеского матча. Напомним, встреча, прошедшая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе "Кинг Сауд", завершилась победой сборной Аргентины со счётом 1:0.

Тите рассказал о конфликте с Месси в матче Бразилия — Аргентина

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