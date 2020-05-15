Экономика
Российская газетаТитов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей
По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.
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Субсидии в размере МРОТ смогут получить 28,4% предпринимателей от субъектов МСП
Будущее России. Национальные проекты04:22
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 16:25, Ашберн
Общество
Скворцова рассказала об эффективности «Мефлохина» против коронавируса
70 процентов пациентов выздоравливают уже через неделю после его применения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
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Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Кино
Скончалась актриса Алла Мещерякова
Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
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В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей
Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
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Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
Шоу-бизнес
Эрика Герцег сообщила об уходе из группы «ВИА Гра»
Российская исполнительница Эрика Герцег заявила о том, что решила покинуть известный музыкальный коллектив «ВИА Гра».
Discover24 04:35
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Трамп рассказал о разработке США «супер-пупер-ракеты»
Соединённые Штаты разрабатывают «супер-пупер-ракету», которая будет в 17 раз быстрее существующих, заявил президент Дональд Трамп на церемонии представления нового флага Космических сил США.
RT на русском 15:26
Политика
Путин поручил увеличить объем тестирования населения на коронавирус
Президент России Владимир Путин в пятницу, 15 мая, поручил нарастить объем тестирования граждан на наличие коронавирусной инфекции.
Известия 14:46
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Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
Футбол
Мещеряков прокомментировал призывы фанатов «Локомотива» к его отставке
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал призыв объединения болельщиков клуба отправить в отставку руководство столичной команды.
РИА Новости 14:52
Экономика
Barrick Gold продала последний актив в России
Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ 04:00
Гаджеты
«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду
Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
Гаджеты
NVIDIA представила процессор Ampere
Длительное время на просторах интернета ходили лишь слухи про графический процессор от компании NVIDIA, а теперь компания официально представила данный процессор.
Megaobzor.com вчера в 13:27
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В Москве отчитались о первых штрафах за отсутствие масок
В Москве отчитались о первых штрафах за несоблюдение перчаточного и масочного режима в общественных местах.
Lenta.ru 15:53
Спорт
WADA увеличило число допинговых дел против российских спортсменов
В конце апреля WADA объявило о завершении расследований против 298 российских спортсменов.
РБК 14:29
Хоккей
Овечкин приготовил бургер в прямом эфире с Тимати
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин приготовил бургер в прямом эфире в «Инстаграме».
Чемпионат 14:44
Здоровье
Врачи оценили риск заражения коронавирусом от прохожего на улице
Риск заражения коронавирусом от прохожего на улице существует, но он минимален.
Газета.Ru 08:13
Общество
В ВОЗ призвали срочно переключиться на воспалительный синдром детей
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мировое сообщество должно обратить внимание на воспалительный синдром у детей, который наблюдается в странах Европы и Северной Америки, заболевания, вероятно, развивается из-за коронавируса, пишет «МК».
Ореанда-Новости 14:21
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Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Происшествия
В США разбился истребитель F-22
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor ВВС США разбился во Флориде.
Коммерсантъ 15:40
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
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Общество
В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день.
Lenta.ru 14:51
Общество
На границе с Китаем устроили забастовку приморские дальнобойщики
Дальнобойщики из России стоят в огромной очереди на границе с Китаем в Приморье и собираются устроить забастовку из-за отказа китайских пограничников их пропускать, рассказал в интервью РИА Новости председатель профсоюза перевозчиков Приморского края Петр Куприянов.
Live24 вчера в 05:47
Экономика
ЦБ пожаловался на банки из-за кредитных каникул
ЦБ пожаловался на российские банки и выявил недостатки в предоставлении гражданам кредитных каникул.
Lenta.ru 13:05
Происшествия
Экс-полицейского в Москве обвинили в создании преступного сообщества
Московские полицейские задержали бывшего коллегу из уголовного розыска, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин, источник в правоохранительных органах пояснил, что задержанный обвиняется в создании преступной банды.
РИА Новости 08:14