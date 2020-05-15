Экономика
Российская газетаТитов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей
По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.
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Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
Продавцы косметики в Монако выгнали Боню из магазина
Экономика сегодня 13:51
Политика
МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции
Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
Политика
США начали блокировать поставки микрочипов для Huawei
Предпринятые властями США шаги, блокирующие глобальные поставки чипов для Huawei, могут усилить напряжённость между США и Китаем.
REGNUM 08:30
Игры
Epic Games раздает игру GTA V совершенно бесплатно до 21 мая
Релиз о подарке появился на странице сайта магазина в разделе с бесплатными играми. Известно, что раздача игры GTA V будет до 21 мая.
Pravda.Ru вчера в 13:59
Политика
Глава «Роскосмоса» прокомментировал создание «супер-ракеты» в США
Российская газета 21:15
Футбол
Экс-директор «Барселоны» высказался о лидерских качествах Месси
Бывший директор "Барселоны" Роберто Фернандес поделился мнением о лидерских качествах капитана каталонской команды Лионеля Месси, передает Las Provincias.
Газета.Ru 21:50
Политика
Путин раскритиковал чиновников за ситуацию с выплатами медикам
Президент пообещал подробно обсудить этот вопрос на следующей неделе Президент России Владимир Путин раскритиковал власти регионов за ситуацию с дополнительными выплатами медикам, непосредственно работающими с зараженными коронавирусом, сообщает РБК.
АМИТЕЛ 10:09
Общество
Российские туроператоры аннулируют зарубежные туры на июнь
Российские туроператоры объявляют об аннулировании зарубежных туров на июнь 2020 года в условиях неопределенности, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Коммерсантъ 19:58
Здоровье
«Единая Россия» собрала 402 миллиона рублей на помощь медикам
Членские взносы и благотворительные пожертвования в размере 402 миллионов рублей, собранные «Единой Россией», будут направлены на помощь медицинским работникам и людям, попавшим в тяжелое положение.
Ридус вчера в 15:10
Технологии
Сеть Facebook приобрела сервис анимированных изображений Giphy
Московский Комсомолец 11:24
Общество
Бастрыкин поручил возбуждать дела при невыплатах надбавок медикам
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителям всех следственных подразделений ведомства в регионах проверить факты невыплаты денежных компенсаций медработникам, которые задействованы в оказании помощи пациентам с COVID-19.
Известия 16:02
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей
Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
РИА Новости 11:55
Энергетика
«Газпром» прекратит транзит через Польшу по Ямальскому контракту
Соглашение о транзите газа в Европу через Польшу по трубопроводу Ямал — Европа истекает, но транзит продолжится, передает Reuters со ссылкой на пресс-службу «Газпрома».
РБК 13:21
Хоккей
Телегин и Калинин не соглашаются на понижение зарплат в ЦСКА
В прошлом сезоне 29-летний Калинин набрал 10 (7+3) очков в 57 матчах чемпионата КХЛ. На счету 28-летнего Телегина 6 (4+2) баллов в 32 играх.
Sports.ru вчера в 10:08
Наука
Малярийный паразит ориентируется на свои внутренние часы
Исследователи из университета Дьюка выяснили, что малярийный паразит имеет свои внутренние часы и не ориентируется на циркадные ритмы организма носителя.
Faktom 07:48
Политика
Лавров исключил прежнюю свободу передвижений в мире из-за коронавируса
Полное восстановление функционирования мировых связей после пандемии коронавируса займет длительный период, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ведомости 05:49
Фигурное катание
Трусова впервые прокомментировала свой уход от Тутберидзе к Плющенко
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила, почему приняла решение покинуть группу Этери Тутберидзе и присоединиться к тренерскому штабу Евгения Плющенко.
Vprognoze.ru вчера в 16:24
Экономика
В «Опоре России» предсказали закрытие миллиона предприятий до августа
За год с августа прошлого года может закрыться миллион малых предприятий, заявил глава "Опоры России" Александр Калинин в беседе с газетой "Известия".
РИА Новости 18:34
Происшествия
В Москве сотни торговцев протестовали около рынка «Фуд Сити»
У рынка «Фуд Сити» в Москве на Калужском шоссе собрались несколько сотен торговцев, протестующих против повышения арендной платы.
Коммерсантъ 10:54
Религия
В Черногории освободят сербского епископа и священников
В Черногории из-под стражи освободят епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и священников Сербской православной церкви (СПЦ).
ТК Звезда 19:03
Общество
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества на Avito и «Юле»
Пользователей сервисов Avito и «Юла» предупредили о новой схеме мошенничества на сервисах.
АБН 13:40
Армия и оружие
Источник рассказал о начале производства Су-35 в России для Египта
Источник рассказал ТАСС,что в России началось производство новейших истребителей Су-35 для Египта.
Газета.Ru 20:41
Космос
Астрономы находят регулярные ритмы у пульсирующих звезд
AstroNews.ru вчера в 19:44
Шоу-бизнес
Дети развлекли Галкина и Пугачеву танцами
Шоумен Максим Галкин выложил на свою страницу в Instagram, на кадрах которого семилетние Гарри и Лиза развлекают своих звездных родителей зажигательными танцами.
Территория новостей вчера в 13:00
Музыка
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате
Финал «Евровидения-2020» пройдет онлайн и в сжатом формате. Шоу начнется вечером в субботу, 16 мая.
Peterburg2.ru 16:01
Общество
Возможной причиной следующей пандемии назвали вирус из Амазонии
Следующая пандемия может начаться после того, как человечество поразит вирус, ныне поражающий животных, обитающих в дождевых лесах Амазонии, заявил AFP бразильский эколог Давид Лапола.
РБК вчера в 07:02