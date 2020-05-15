По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.

Титов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей

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