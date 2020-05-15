Экономика

Российская газетаРоссийская газетаТитов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей

По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.
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Зарплатные субсидии вправе получить менее трети предпринимателей

Коммерсантъ06:48

Гранты на зарплаты оказались недоступны для 70% малых и средних компаний

РБК06:33

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ТАСС03:18

Титов рассказал, сколько бизнесменов в РФ смогут получить прямые субсидии

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Бизнес-омбудсмен: Безвозмездные субсидии в размере МРОТ смогут получить 28% малых и средних предприятий

Комсомольская правда04:26

Субсидии в размере МРОТ смогут получить 28,4% предпринимателей от субъектов МСП

Будущее России. Национальные проекты04:22

Титов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей

Российская газета06:05
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Финансы

Россия в марте сократила вложения в гособлигации США в три раза

Министерство финансов США заявило, что Россия сократила вложения в американские гособлигации в марте в три раза.
RT на русском 17:31
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Происшествия

В Саратове раскрыто дело о взятке чиновника из сферы строительства

В Саратове завершено расследование уголовного дела о взятке. Подозреваемый – сотрудник областного «Управления капитального строительства».
Саратов 24 09:47
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Космос

Возможность образования жизни на Марсе опровергли

Как отмечается, на поверхности планеты могут появляться и сохраняться от 6 часов до пары дней соляные растворы, однако их температура также слишком низкая для образования жизни на Марсе, сообщает "Радиус".
Накануне.Ru 12 мая в 18:49
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Гаджеты

Около одного миллиарда iPhone оказались под угрозой взлома

В свою очередь в компании Apple уже прокомментировали сообщение, заявив, что уязвимость будет закрыта с обновлением iOS 13.5.
Astera 11:11
Космос

Российские ученые нашли, где в космосе рождаются нейтрино

Российские ученые из ФИАНа, МФТИ и ИЯИ РАН сравнили данные, полученные на нейтринном телескопе IceCube в Антарктиде, с радиоастрономическими наблюдениями квазаров — активных ядер далеких галактик, и нашли связь между рождением космических нейтрино и вспышками квазаров.
РИА Новости 13 мая в 11:03
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Общество

В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом

В Москве умерли еще 74 пациента с коронавирусом, сообщил оперативный штаб столицы.
Lenta.ru 16:28
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Футбол

ФК «Краснодар» принял эстафету помощи Арнелле Персаевой

Футбольный клуб «Краснодар» присоединился к марафону помощи Арнелле Персаевой, страдающей спинальной мышечной атрофией.
15-й Регион (Северная Осетия) 12:20
Футбол

Экс-директор «Барселоны»: важно, чтобы Месси было комфортно, тогда всё будет хорошо

Умнее, чем люди могут себе представить. Важно, чтобы ему было комфортно, потому что, если ему хорошо, то всё будет хорошо.
Чемпионат 17:43
Происшествия

СКР установил провокаторов в ходе виртуального «Бессмертного полка»

BFM.ru 11:46
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Общество

В Подмосковье назвали число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, сколько в пациентов с коронавирусом госпитализируют в день.
Lenta.ru 14:51
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Гаджеты

«Фотохромная» камера смартфона OnePlus 8 Pro может просвечивать одежду

Недавно в продажу поступил гаджет OnePlus 8 Pro, главной особенностью которого стала "фотохромная" камера, позволяющая снимать объекты в специальном режиме.
OAnews 04:41
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Армия и оружие

В Донецке обстрелами ВСУ повреждены три дома и рынок

Донецк, 15 мая 2020, 22:10 — REGNUM Повреждения получили три жилых дома и рынок «Октябрьский» в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела ВСУ, сообщает 15 мая Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
REGNUM 15:10
Технологии

Facebook купил сервис Giphy для интеграции с Instagram

Facebook купил сервис для поиска и хранения анимаций Giphy, говорится в сообщении соцсети.
Ведомости 12:48
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Общество

Лукашенко хочет «немецкой» цены на российский газ для Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз заговорил о необходимости снижения цены на поставки российского газа в Белоруссию.
Центр энергетической экспертизы вчера в 14:41
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Единоборства

Джастин Гэтжи выразил поддержку отцу Хабиба Нурмагомедова

Временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Джастин Гэтжи выразил слова поддержки госпитализированному в больницу отцу Хабиба Нурмагомедова.
РЕН ТВ вчера в 21:14
Происшествия

На Южных Курилах ввели режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации введен в Южно-Курильском районе (острова Шикотан и Кунашир, Южные Курилы) в связи с первым случаем заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:58
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Экономика

Лукашенко заявил, что белорусские продукты «с руками и ногами заберут»

РИА Новости 06:25
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Экономика

Barrick Gold продала последний актив в России

Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ 04:00
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Политика

МГУ и Эрмитаж попали под украинские санкции

Президент Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в санкционный список российских компаний и государственных учреждений.
РИА Новости 15:29
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Авто

Tesla готовится обрушить цены на электрокары

Как только выпуск новых электрокаров будет налажен, производители обрушат цены на уже выпущенные модели для того, чтобы быстро реализовать их.
Car.ru 00:16
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Политика

Трамп заявил о создании в США сверхбыстрой «супер-пупер-ракеты»

США разрабатывают сверхбыструю ракету, сообщил президент Дональд Трамп. Глава государства назвал ее «супер-пупер-ракетой».
Коммерсантъ 17:10
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Общество

В сеть «утекла» дата релиза Assassin’s Creed Valhalla

Вашингтон, 15 мая 2020, 21:50 — REGNUM В сеть «утекла» информация о том, огда может выйти новая игра Assassin's Creed Valhalla.
REGNUM 14:50
Спорт

В WADA сообщили о четырех положительных допинг-пробах россиян

Пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA) проинформировало, что после проверки данных Московской лаборатории были обнаружены еще четыре допинг-пробы россиян, давшие положительный результат.
ProstoProSport 15:30
Музыка

BTS дадут онлайн-концерт Bang bang con: the live

Культуромания 09:47
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Политика

Путин помог Шойгу назначить начальника медцентра в Калининграде

Временно исполняющего обязанности начальника 1409-го военно-морского клинического госпиталя Ивана Каленова назначил на должность действительного начальника Президент РФ Владимир Путин.
ИА Красная Весна 16:50
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Экономика

В России резко сократился прирост сбережений граждан

Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
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Политика

Бывшего гендиректора «Сухого» назначили руководителем РКК «Энергия»

РБК 09:46
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Общество

«Мега Дыбенко» и «Мега Парнас» возобновили работу в Петербурге

Торговые центры сообщили, что они ввели, по рекомендации местных властей и санстанции, целый комплекс мер дополнительной защиты от пандемии, который позволит посетителям не опасаться заражения коронавирусом.
Shraibikus News 12:26
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Происшествия

В Петербурге танк съехал с прицепа на дорогу

В Петербурге на Кольцевой автодороге утром в пятницу танк сорвался с прицепа и выехал на дорожное полотно.
Интерфакс 05:54
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Наука

Длинные ноги динозаврам были нужны не для развития скорости

Как считает ряд исследователей, чрезмерно длинные по нашим меркам ноги динозаврам были нужны вовсе не для развития скорости.
МедиаПоток 09:56
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Как работают Яндекс.Новости?
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