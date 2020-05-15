Экономика

Российская газетаРоссийская газетаТитов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей

По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.
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Зарплатные субсидии вправе получить менее трети предпринимателей

Коммерсантъ06:48

Гранты на зарплаты оказались недоступны для 70% малых и средних компаний

РБК06:33

Субсидии в размере МРОТ смогут получить 28,4% предпринимателей от субъектов МСП

Будущее России. Национальные проекты04:22

Титов рассказал, сколько бизнесменов в РФ смогут получить прямые субсидии

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Комсомольская правда04:26

Титов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей

Российская газета06:05

Титов предложил убрать критерий о ведении бизнеса более года для получения кредитов под 0%

ТАСС03:18
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Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови

Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия 09:09
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Общество

Кубанскую судью лишили мантии за тост о «супертелочке»

Вести.Ru 08:59
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Павел Воля и Ляйсан Утяшева трогательно поздравили сына с 7-летием Кроме того, Павел и Ляйсан пожелали своему ребенку то, что ему как раз необходимо в возрасте семи лет.
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Политика

Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам

Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
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Общество

Словения объявила о завершении эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса объявлена в Словении с 12 марта.
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

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РИА Новости 13 мая в 17:34
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Фигурное катание

Трусова объяснила переход к Плющенко и поблагодарила Тутберидзе

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о причинах перехода от тренера Этери Тутберидзе в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Аргументы и Факты вчера в 21:18
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Транспорт

Власти Москвы назвали условия для возобновления работы каршеринга

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что столичные власти совместно с Роспотребнадзором обсуждают возможность частичного возобновления работы каршеринга при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней.
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Политика

В бундестаге воздержались от оценки слов Лаврова по делу о кибератаке

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ФРГ есть «серьезные доказательства» причастности России к организации кибератак на бундестаг в 2015 году.
Известия 08:30
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Авто

Легальный ВАЗ-2103 с «автоматом» продают за 1,2 миллиона рублей

На сайте Auto.ru разместили объявление о реставрированном седане ВАЗ-2103, который был выпущен в 1981 году и за него сейчас просят 1,2 млн рублей.
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Происшествия

Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение

Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
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Происшествия

Томские экс-полицейские арестованы по обвинению в смертельном избиении

Томск, 15 мая 2020, 11:25 — REGNUM Трое экс-сотрудников полиции в Томской области арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, повлекшем его смерть.
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Экономика

Саратовским бизнесменам рассказали о мерах поддержки в период пандемии

Министр экономического развития Саратовской области 15 мая рассказала о мерах поддержки для бизнеса в период пандемии коронавируса.
Регион 64 08:29
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Авто

В Hyundai рассказали о новых моделях для России

По словам топ-менеджера, осенью этого года компания планирует представить две модели Hyundai — полноразмерный кроссовер Palisade и новое поколение седана Elantra.
Известия 09:07
Игры

Epic Games анонсировала Unreal Engine 5

Компания Epic Games представила пятую версию игрового движка Unreal Engine.
News.ru 13 мая в 11:47
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Происшествия

На Южных Курилах ввели режим ЧС из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации введен в Южно-Курильском районе (острова Шикотан и Кунашир, Южные Курилы) в связи с первым случаем заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:58
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Наука

Из оксида молибдена сделали первый двумерный пьезоэлектрик-электрет

Физики впервые получили двумерный оксид молибдена, который демонстрирует пьезоэлектрические свойства.
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Общество

Владимиру Путину рассказали об опухоли и лечении Анастасии Заворотнюк

В лечении актрисы Анастасии Заворотнюк используются технологии подавления рака онколитическими вирусами.
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Общество

Владимирские семьи могут подать заявление на единовременную выплату 10000 рублей до 1 октября

По прогнозам специалистов Пенсионного фонда, выплаты на детей получат более 100 000 владимирских семей.
ТК Вариант 13 мая в 15:38
Экономика

Barrick Gold продала последний актив в России

Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
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Авто

Tesla может обрушить цены на электрокары

По данным инсайдеров, Tesla разработала новую аккумуляторную батарею, которую внутри компании называют «аккумулятор на миллион миль», позволит существенно увеличить дальность хода электрокаров, а также сократить стоимость данного типа транспортных средств до цен классических автомобилей с ДВС.
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Футбол

Чемпионат России по футболу возобновят 21 июня

Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить матчи сезона 2019/20 Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня.
Известия 09:36
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Политика

Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США

Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
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Фигурное катание

Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
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Политика

Лавров исключил прежнюю свободу передвижений в мире из-за коронавируса

Полное восстановление функционирования мировых связей после пандемии коронавируса займет длительный период, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Общество

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В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
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Происшествия

В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
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Происшествия

На Украине жертве конфликта с радикалом объявили о подозрении

Киев, 15 мая 2020, 13:33 — REGNUM Двум участникам конфликта с бывшим главой одесской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергеем Стерненко объявили о подозрении.
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Общество

В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС

Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
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Волгоградцы старшего возраста получают маски и перчатки бесплатно

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