Экономика
Российская газетаТитов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей
По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.
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Субсидии в размере МРОТ смогут получить 28,4% предпринимателей от субъектов МСП
Будущее России. Национальные проекты04:22
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Общество
Скворцова назвала наиболее уязвимую для коронавируса группу крови
Среди инфицированных коронавирусом пациентов чаще всего встречаются люди со второй группой крови.
Известия 09:09
Шоу-бизнес
Павел Воля и Ляйсан Утяшева трогательно поздравили сына с 7-летием
Павел Воля и Ляйсан Утяшева трогательно поздравили сына с 7-летием Кроме того, Павел и Ляйсан пожелали своему ребенку то, что ему как раз необходимо в возрасте семи лет.
Вокруг ТВ 00:49
Политика
Путин возмутился ситуацией с выплатами медикам
Владимир Путин раскритиковал ситуацию с дополнительными выплатами медикам, работающим с больными COVID-19.
РИА Новости 07:40
Общество
Словения объявила о завершении эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса объявлена в Словении с 12 марта.
Москва-Баку.ru 03:58
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
Фигурное катание
Трусова объяснила переход к Плющенко и поблагодарила Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о причинах перехода от тренера Этери Тутберидзе в группу двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Аргументы и Факты вчера в 21:18
Транспорт
Власти Москвы назвали условия для возобновления работы каршеринга
Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что столичные власти совместно с Роспотребнадзором обсуждают возможность частичного возобновления работы каршеринга при условии минимального срока аренды автомобиля от пяти дней.
RT на русском 09:22
Политика
В бундестаге воздержались от оценки слов Лаврова по делу о кибератаке
Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у ФРГ есть «серьезные доказательства» причастности России к организации кибератак на бундестаг в 2015 году.
Известия 08:30
Авто
Легальный ВАЗ-2103 с «автоматом» продают за 1,2 миллиона рублей
На сайте Auto.ru разместили объявление о реставрированном седане ВАЗ-2103, который был выпущен в 1981 году и за него сейчас просят 1,2 млн рублей.
Tvoe-avto.com 09:15
Происшествия
Красноярскому экс-депутату Быкову предъявлено обвинение
Главное следственное управление СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия предъявило экс-депутату Законодательного собрания Красноярского края и предпринимателю Анатолию Быкову обвинение в организации двойного убийства.
Газета.Ru 04:25
Происшествия
Томские экс-полицейские арестованы по обвинению в смертельном избиении
Томск, 15 мая 2020, 11:25 — REGNUM Трое экс-сотрудников полиции в Томской области арестованы по обвинению в превышении должностных полномочий и избиении мужчины, повлекшем его смерть.
REGNUM 04:25
Экономика
Саратовским бизнесменам рассказали о мерах поддержки в период пандемии
Министр экономического развития Саратовской области 15 мая рассказала о мерах поддержки для бизнеса в период пандемии коронавируса.
Регион 64 08:29
Авто
В Hyundai рассказали о новых моделях для России
По словам топ-менеджера, осенью этого года компания планирует представить две модели Hyundai — полноразмерный кроссовер Palisade и новое поколение седана Elantra.
Известия 09:07
Игры
Epic Games анонсировала Unreal Engine 5
Компания Epic Games представила пятую версию игрового движка Unreal Engine.
News.ru 13 мая в 11:47
Происшествия
На Южных Курилах ввели режим ЧС из-за коронавируса
Режим чрезвычайной ситуации введен в Южно-Курильском районе (острова Шикотан и Кунашир, Южные Курилы) в связи с первым случаем заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:58
Наука
Из оксида молибдена сделали первый двумерный пьезоэлектрик-электрет
Физики впервые получили двумерный оксид молибдена, который демонстрирует пьезоэлектрические свойства.
N+1 вчера в 14:41
Общество
Владимиру Путину рассказали об опухоли и лечении Анастасии Заворотнюк
В лечении актрисы Анастасии Заворотнюк используются технологии подавления рака онколитическими вирусами.
МонаВиста вчера в 11:00
Общество
Владимирские семьи могут подать заявление на единовременную выплату 10000 рублей до 1 октября
По прогнозам специалистов Пенсионного фонда, выплаты на детей получат более 100 000 владимирских семей.
ТК Вариант 13 мая в 15:38
Экономика
Barrick Gold продала последний актив в России
Один из крупнейших золотодобытчиков мира, канадская компания Barrick Gold продала лицензию на месторождение платины и палладия в Мурманской области Федорова тундра, сообщает РБК со ссылкой на губернатора области Андрея Чибиса.
Коммерсантъ 04:00
Авто
Tesla может обрушить цены на электрокары
По данным инсайдеров, Tesla разработала новую аккумуляторную батарею, которую внутри компании называют «аккумулятор на миллион миль», позволит существенно увеличить дальность хода электрокаров, а также сократить стоимость данного типа транспортных средств до цен классических автомобилей с ДВС.
SpeedMe вчера в 23:40
Футбол
Чемпионат России по футболу возобновят 21 июня
Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение возобновить матчи сезона 2019/20 Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с 21 июня.
Известия 09:36
Политика
Посольство России сообщило об обращениях иностранцев для вывоза из США
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины обращаются в российское посольство в США с просьбой о содействии для выезда в Россию.
РБК 00:56
Фигурное катание
Ирина Роднина: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело»
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала слова заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой в ее адрес.
Sports.ru вчера в 07:42
Политика
Лавров исключил прежнюю свободу передвижений в мире из-за коронавируса
Полное восстановление функционирования мировых связей после пандемии коронавируса займет длительный период, заявил в интервью РБК министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Ведомости 05:49
Общество
«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»
В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
Происшествия
В Киеве выявили вспышку коронавируса в интернате для девочек
Мэр Киева Виталий Кличко заявил о вспышке коронавируса в столичном интернате для девочек, вирус подтвержден у 81 человека, учреждение закрыто на карантин.
РИА Новости 09:02
Происшествия
На Украине жертве конфликта с радикалом объявили о подозрении
Киев, 15 мая 2020, 13:33 — REGNUM Двум участникам конфликта с бывшим главой одесской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергеем Стерненко объявили о подозрении.
REGNUM 06:33
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
Волгоградцы старшего возраста получают маски и перчатки бесплатно
Волгоградская правда 07:48