Экономика
Российская газетаТитов: Субсидии в размере МРОТ получит около трети предпринимателей
По данным ФНС России, безвозмездные субсидии в размере одного МРОТ в рамках программы поддержки пострадавших от коронавируса отраслей малого и среднего бизнеса уже получили первые 44 тысячи индивидуальных предпринимателей.
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Субсидии в размере МРОТ смогут получить 28,4% предпринимателей от субъектов МСП
Будущее России. Национальные проекты04:22
Автоматически обработано 7187 источников, обновлено в 12:47, Ашберн
Общество
Туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне
Туроператоры отмечают, что поскольку туры с перелетом на чартерных рейсах аннулируются без фактически понесенных затрат, туристы смогут использовать для новых путешествий их полную стоимость.
Интерфакс 11:28
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Здоровье
Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей
Накануне в местных СМИ появилось обращение медиков, сообщивших, что за работу с зараженными коронавирусом больными им перечислили по 27 рублей.
РИА Новости 11:55
Происшествия
Торговцы протестуют у рынка в Москве из-за повышения стоимости аренды
Отмечается, что причиной недовольства стало повышение стоимости аренды.
Газета.Ru 11:23
Общество
В Москве начнётся массовое тестирование на иммунитет к коронавирусу
В Москве с 15 мая начнётся массовое тестирование жителей на антитела к коронавирусу.
RT на русском вчера в 13:32
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили механизмы новых выплат на детей
Поддержка детства 11 мая Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому, расширен перечень семей, имеющих право на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет с апреля по июнь текущего года.
Волжская коммуна 13 мая в 09:13
Футбол
«Ротор» и «Химки» вышли в премьер-лигу из ФНЛ
Москва, 15 мая 2020, 13:57 — REGNUM Волгоградский «Ротор» и «Химки» вышли в премьер-лигу из Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
REGNUM 06:57
Общество
Скворцова назвала самую уязвимую для коронавируса группу крови
Больше всего подвержены заболеванию коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 10:58
Происшествия
В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 12:40
Экономика
В России резко сократился прирост сбережений граждан
Объемы сбережений россиян резко снизились. По итогам 2019 года прирост накоплений упал на 14% — с примерно 2,5 трлн до 2,1 трлн рублей.
Газета.Ru 06:40
Здоровье
Симоньян сравнила системы здравоохранения в РФ и США
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян оценила различия российской и американской систем здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 20:53
Политика
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
"Отвратительными и циничными" назвал первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу.
Российская газета вчера в 22:07
Фигурное катание
Александра Трусова объяснила уход к Плющенко от Тутберидзе
Как сказала Трусова, в жизни порой необходимо делать ответственный шаг. Она отметила, что решение о переходе к Плющенко было взвешенным.
Амур.инфо 03:56
Авто
В сентябре в России появится новый Hyundai Palisade
Модель GV80 появится на рынке нашей страны уже в сентябре. Также, в начале осень выйдет новое поколение седана GV80.
32CARS.ru 12:13
Происшествия
На КАД в Санкт-Петербурге при транспортировке с тягача съехал танк
На 84-м км Кольцевой автодороги (КАД) в Санкт-Петербурге с предназначенного для транспортировки военной техники прицепа упал танк.
РБК 07:30
Общество
На Ставрополье продлят режим самоизоляции
Режим всеобщей самоизоляции, действующий в Ставропольском крае в связи с угрозой распространения коронавируса, продлевается до 24 мая 2020 года включительно, сообщили ИА REGNUM 15 мая в пресс-службе главы региона.
REGNUM 09:13
Общество
Агаларов ответил ведущему «Эха» на оценку стоимости госпиталя в «Крокусе»
Президент Crocus Group Араз Агаларов написал письмо на имя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, в котором прокомментировал оценку ведущего Сергея Пархоменко стоимости госпиталя для пациентов с COVID-19, развернутого в «Крокус Экспо».
РБК 12:39
Политика
Путин потребовал зачистить «СНиПы-хрипы» для строительства медцентров
Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров.
РБК 10:03
Технологии
Россиян предупредили о новом способе мошенничества с онлайн-банками
Злоумышленники на фоне самоизоляции россиян придумали новый способ мошенничества для получения доступа к интернет-банкингу.
iReactor 01:26
Общество
Кубань готовится к частичному выходу из режима ограничений
Краснодар, 15 мая 2020, 10:02 — REGNUM Распоряжение о частичном выходе из режима ограничений при условии сохранения стабильной эпидобстановки подписал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщила 14 мая пресс-служба администрации края.
REGNUM 03:02
Футбол
Болельщики «Локомотива» потребовали отставки руководства клуба
Объединение болельщиков московского «Локомотива» United South опубликовало у себя на сайте обращение к руководству команды по поводу его решения не продлевать контракт с главным тренером Юрием Семиным — в тексте выражается призыв к начальству клуба уйти в отставку.
РБК 12:22
Гаджеты
Google Pixel 4a будет стоить дешевле нового iPhone SE
Google Pixel 4a, кроме того, получит топовую камеру, тогда как аппарат Apple использует устаревший сенсор iPhone 8.
NewInform 10:05
Киберспорт
Команда Newbee по Dota 2 получила бан за подставные матчи
Ранее тренер EHOME Чжан Xiao8 Нин заподозрил команды Newbee и Avengerls в договорном матче на китайской квалификации к StarLadder ImbaTV Dota 2 Minor Season 3. Во время стрима серии его смутила вторая карта, которую Avengerls проиграли, несмотря на огромное преимущество.
CyberSport.ru 05:24
Игры
Показаны 18 минут геймплея Ghost of Tsushima
Компания Sony представила геймплейный ролик нового проекта студии Sucker Punch Productions.
Матч ТВ 04:25
Общество
Словения первой в Европе заявила об окончании пандемии
Словения стала первой страной в Европе, власти которой официально объявили об окончании пандемии и о победе над коронавирусом, передает РИА Новости.
Российская газета 05:04
Политика
Путин потребовал разобраться с выплатами медикам из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин в ходе совещания заявил о необходимости разобраться с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.
RT на русском 07:39
Политика
МИД отреагировал на блокировку российских интернет-ресурсов на Украине
В МИДе добавили, что блокировка российских интернет-ресурсов – «это лишь «малая доля» произвола в отношении СМИ на Украине, где журналистская деятельность давно связана с риском для жизни и свободы».
Взгляд.ру 12:14