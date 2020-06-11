Экономика

News.ruNews.ruТитов: банки отклоняют лишь 17% заявок бизнесменов на льготные кредиты

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предоставил данные «контрольной закупки», согласно которым российские банки отказывают только по 17% заявок бизнесменов на выдачу льготного кредита под 2% годовых.
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«Коммерсантъ»: Каждый шестой обратившийся за льготными кредитами вместо денег получает отказ

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Банки отклоняют 17% заявок предпринимателей на кредиты под 2% годовых

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Предприниматели проверили, как банки выдают кредиты под 2%

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Общество

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Заявление директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана о «необычной» статистике смертности от коронавируса в России является его личным мнением, сообщила 11 июня представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
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Верховный суд России ужесточил требования к арестам обвиняемых по экономическим статьям.
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Дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, модель Алеся Кафельникова, снялась обнаженной для июльского номера глянцевого журнала Elle.
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Ряд банков начал повышать лимит операций по картам Mastercard без требования вводить пин-код.
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