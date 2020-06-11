Экономика
News.ruТитов: банки отклоняют лишь 17% заявок бизнесменов на льготные кредиты
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предоставил данные «контрольной закупки», согласно которым российские банки отказывают только по 17% заявок бизнесменов на выдачу льготного кредита под 2% годовых.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 19:05, Ашберн
Общество
В ВОЗ объяснили заявление о статистике по коронавирусу в России
Заявление директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана о «необычной» статистике смертности от коронавируса в России является его личным мнением, сообщила 11 июня представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
Известия 18:11
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган показал 58-летнюю жену в купальнике
Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото, на котором его супруга Ирина Млодик плещется в надувном бассейне с дочками - двухлетней Этелью и 8-месячной Кларой.
ТВ Центр вчера в 04:03
Общество
Мэрия Москвы пообещала «миллион призов» для участников голосования
Правительство Москвы с 25 июня запускает программу субсидирования потребительского спроса «Миллион призов», которая предполагает раздачу жителям столицы подарочных сертификатов для оплаты товаров и услуг, рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.
РБК 06:08
Наука
Влажность может стать еще одним источником возобновляемой энергии
Популярная механика 04:22
Игры
Sony показала первые игры для PlayStation 5
В рамках презентации The Future of Gaming японская компания Sony представила игровой контроллер для консоли PlayStation 5.
РИА Новости 17:41
Политика
Глава Бурятии объяснил, почему «обнуление» — это гарантия стабильности
Улан-Удэ, 10 июня 2020, 07:30 — REGNUM «Обнуление» сроков президента России является гарантией внутренней и внешней стабильности как минимум до 2024 года.
REGNUM вчера в 00:30
Общество
Верховный суд России ужесточил требования к арестам бизнесменов
Верховный суд России ужесточил требования к арестам обвиняемых по экономическим статьям.
Компания 16:07
Шоу-бизнес
Алеся Кафельникова снялась обнаженной для обложки журнала Elle
Дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова, модель Алеся Кафельникова, снялась обнаженной для июльского номера глянцевого журнала Elle.
Что происходит 05:02
Кино
Поклонники «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли
Культуромания 10:16
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова похоронили под Рязанью
Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием актера Михаила Ефремова, похоронили в Рязанской области в родном селе Кузьминское.
ТК Звезда 10:13
Здоровье
Губернатор Сергей Носов провел заседание правительства Магаданской области
Губернатор Магаданской области Сергей Носов провел заседание регионального правительства.
MagadanMedia.ru 07:30
Общество
Росстат опубликовал и сразу же удалил данные о смертности в апреле
В документе, который находился на сайте ведомства всего несколько минут говорилось, что за месяц в стране зарегистрировали 2712 смертей пациентов, зараженных коронавирусом.
Эхо Москвы 12:03
Общество
Фестиваль «Нашествие» в 2020 году не состоится
Фестиваль «Нашествие» в этом году не состоится из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте мероприятия.
РБК 15:52
Игры
IGN показала первый геймплейный трейлер ремейка XIII
Игромания.ру 14:45
Общество
Собянин призвал москвичей не выходить из дома в День России
Мэр Москвы Сергей Собянин не рекомендовал жителям столицы покидать свои дома в День России 12 июня.
Известия 12:00
Происшествия
Дочь Ефремова прокомментировала данные о его регистрации в Telegram
Народные новости 09:18
Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Калининградские следователи изучают новую видеозапись, которая появилась по делу о смерти мужчины, обварившегося кипятком из батареи отопления в помещении ОВД.
Российская газета 07:35
Футбол
Лига чемпионов будет доиграна в виде «Финала восьми» в Лиссабоне
Footballufo.ru Нынешний розыгрыш футбольной Лиги чемпионов будет доигран в формате "Финала восьми" в Лиссабоне.
РЕН ТВ 16:09
Наука
Названа группа крови, снижающая риск заражения COVID-19
Американские ученые выявили группу крови, обладатели которой в меньшей степени подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета 07:59
Экономика
Ряд банков повысил лимиты операций по картам без пин-кода
Ряд банков начал повышать лимит операций по картам Mastercard без требования вводить пин-код.
Телеканал 360° вчера в 22:01
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова обматерила Малахова
Анна Мария Ефремова, дочь актера Михаила Ефремова, обматерила телеведущего Андрея Малахова в своем Twitter-аккаунте.
Lenta.ru 11:55
Происшествия
В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин
В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин.
BFM.ru 01:06
Здоровье
Армавирская городская больница закрыта на карантин
Армавирскую городскую больницу закрыли на карантин.
Сайт города Армавира 01:42
Политика
Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ
В докладе исследована история и практика ФСБ с опорой на публикации российских СМИ, расследования самого Центра «Досье» и материалы общедоступных реестров и баз, например судебных актов, а также баз данных, имеющих хождение на черном рынке.
Ведомости 07:17
Здоровье
В Свердловской области выявлено ещё 312 больных коронавирусом
За минувшие сутки в Свердловской области коронавирусом заразились 312 человек.
Уральский меридиан 03:36
Политика
Байден пригрозил Трампу военным переворотом
Военные США устроят вооруженный переворот, если глава Белого дома Дональд Трамп откажется признать поражение на ноябрьских выборах, уверен возможный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.
Газета.Ru 15:40