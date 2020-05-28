Коронавирус
ТАССБизнес-омбудсмен Москвы предложила расширить господдержку предприятий
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева предлагает распространить антикризисную господдержку на предприятия, основываясь на виде экономической деятельности, указанной в их финансовой отчетности за последние два года. Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.
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Безусловно, еще предстоит уточнить эти цифры. Титов представил свой ежегодный доклад. Процент тех, кто воспользовался господдержкой, еще предстоит уточнить. Поддержка направлена в первую очередь на тех, кто сохранил рабочие места, работает в белую, не имеет задолженностей по налогам.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельРЕН ТВ вчера в 06:03
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