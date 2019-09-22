Доказательство вопреки закону Опасный прецедент – о других таких случаях опрошенные «Ведомостями» юристы не слышали – случился в уголовном деле Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный морской порт на побережье Финского залива в Ленинградской области.

с чего всё началось

Позже ФСБ, узнав, что в начале 2016 г. бизнесмен подал декларацию об амнистии капиталов, изъяла у ФНС эти материалы. На основании содержащихся в декларации сведений об иностранных активах против Израйлита было возбуждено дело по нескольким статьям Уголовного кодекса.

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