Происшествия
ВедомостиТитов назвал изъятие ФСБ декларации угрозой амнистии капиталов
Позже ФСБ узнав, что в начале 2016 г. бизнесмен подал декларацию об амнистии капиталов, изъяла у ФНС эти материалы. На основании содержащихся в декларации сведениях об иностранных активах против Израйлита было возбуждено дело по нескольким статьям Уголовного кодекса.
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с чего всё началось
Доказательство вопреки закону Опасный прецедент – о других таких случаях опрошенные «Ведомостями» юристы не слышали – случился в уголовном деле Валерия Израйлита, совладельца компании «Усть-Луга», строившей одноименный морской порт на побережье Финского залива в Ленинградской области.Ведомостивчера в 17:13
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Авто
Новый купе-кроссовер Volkswagen: официальное название и «живые» фото
Российская газета 03:25
Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
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Бывший соруководитель редакции РБК Голикова стала вице-президентом ВТБ
Бывший соруководитель объединенной редакции медиахолдинга РБК Елизавета Голикова назначена на должность старшего вице-президента ВТБ, директора департамента по работе со СМИ, сообщает пресс-служба банка.
Коммерсантъ 08:50
Происшествия
СК попросил продлить арест трех фигурантов дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет попросил до зимы оставить под арестом трех фигурантов дела о массовых беспорядках - Алексея Миняйло, Егора Жукова и Самариддина Раджабова, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
РИА Новости 09:50
Политика
Политолог оценил идею международного договора по Украине
Ранее Андрей Ермак рассказал об обсуждении на Украине идеи подписания масштабного международного договора с крупнейшими западными странами.
Комсомольская правда 09:25
Политика
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Зеленский призвал жителей Украины «делать маленькие шаги навстречу иной ментальности» и подписал закон об импичменте президента.
REGNUM 06:56
Политика
МИД Эстонии отрицает заявление об освобождении страны Красной армией
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Газета.Ru 11:05
Культура
Савик Шустер пообещал подать в суд на Коломойского
Телеведущий Савик Шустер заявил о намерении подать в суд на украинского олигарха Игоря Коломойского в защиту своей чести и достоинства.
News.ru 21 сентября в 06:06
Культура
«Форт Боярд» вернулся на экраны
Форт: новейшая история Французскому шоу "Форт Боярд" в следующем году исполнится 30 лет.
RT на русском вчера в 16:11
Общество
Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что у британского правительства есть план вернуть домой 160 тыс. путешественников из страны, застрявших по всему миру из-за ликвидации Thomas Cook.
Интерфакс 00:58
Политика
Особый статус Донбасса не обсуждается, заявил помощник Зеленского
Особый статус Донбасса не является предметом переговоров ни на встречах в Минске, ни в "нормандском формате", заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.
РИА Новости 03:37
Общество
Златоуст попал в топ-10 бедных городов России
Златоуст (Челябинская область) попал в десятку российских городов, жители которых считают себя бедными, – он занял 188 место из 200, всего в списке засветились пять южноуральских муниципалитетов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на Domofond.ru.
Доступ1 07:21
Музыка
С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника»
С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".
Эхо Москвы 10:04
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Политика
Кудрин ответил на слова Шойгу о расходах на оборону
Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин отреагировал на высказывание министра обороны России Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.
RT на русском вчера в 19:03
Экономика
ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов
Банк России подготовил новую редакцию законопроекта о квалификации инвесторов, в котором сократил число категорий инвесторов с четырех до трех: особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор, пишут "Коммерсантъ" и РБК.
Интерфакс 02:00
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Футбол
Кононов, Хохлов, Шаронов – подвисшие тренеры РПЛ, сезон-2019/20
Миодраг Божович провалил концовку прошлого сезона, кое-как сохранил "Крылья" в стыковых матчах, и самарская публика надеялась, что в новом чемпионате, когда давление спадёт, всё окончательно наладится.
Чемпионат 10:35
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Моника Беллуччи постриглась и сменила имидж
Моника Беллуччи на показе Dolce & Gabbana доказала, что еще способна всех удивить. Смена имиджа, безусловно, пошла на пользу актрисе.
Wday.ru 06:03
Общество
Гидрометцентр пообещал затяжное похолодание в России
По данным Гидрометцентра, в центральной России ожидаются небольшие дожди, местами с мокрым снегом.
REGNUM 02:40
Хоккей
Бывший форвард «Оттавы» может перейти в КХЛ
Портал Hockey Sverige сообщает о том, что сразу несколько клубов КХЛ заинтересованы в переходе бывшего форварда «Оттавы Сенаторз» Магнуса Пааярви.
Metaratings 10:14
Экономика
АКРА присвоило РФ долгосрочный рейтинг "А-" со стабильным прогнозом
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило Российской Федерации долгосрочные кредитные рейтинги по международной шкале на уровне "A-" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства.
Интерфакс 08:06
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Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Здоровье
К концу года все поликлиники Новгородской области станут «бережливыми»
К концу 2019 года во всех учреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, будет создана новая модель медицинской организации — «бережливая поликлиника».
Новгород.ру 08:48
Армия и оружие
В Китае С-500 назвали самой самой совершенной системой ПВО в мире
Китайское издание подчеркивает, что эффективность "Прометея" недостижима для других систем ПВО.
Российская газета 06:33
Происшествия
Экипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир.
BFM.ru 21 сентября в 23:32
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В России создадут «единый фонд» для сбора средств страхования от ЧС
За счет средств граждан в России планируют создать «единый фонд» страхования от чрезвычайных ситуаций, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса.
Mirmol.ru 04:48
Кино
Вышел трейлер «Вторжения» Федора Бондарчука
К своим ролям в фильме вернулись Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров и Олег Меньшиков В сети появился трейлер российского фантастического фильма "Вторжение", снятого Федором Бондарчуком.
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