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Титов назвал «старой песней» идею перевода части резервов России в «дружественные» валюты

По информации агентства, данное предложение уже получило поддержку на специальном совещании с участием высших должностных лиц правительства и ЦБ, включая его председателя Эльвиру Набиуллину.
Ридус
В начале сентября издание Bloomberg написало, что Россия рассматривает возможности покупки в 2022 году $70 млрд в юанях и других "дружественных" валютах для замедления роста курса российской валюты.
Газета.Ru
«Опять валютные резервы - только теперь не «западные», а в связи с изменившейся геополитикой - восточные. Но измерять надежность системы надо не в размерах накопленных резервов, а в процентах роста ВВП», - отметил Борис Титов.
Ридус
По словам бизнес-омбудсмена, необходимо не накапливать деньги в виде резервов, а вкладываться в рост российской, прежде всего перерабатывающей, производственной экономики.
Ридус

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Титов назвал «старой песней» идею перевода части резервов России в «дружественные» валюты
Газета.Ru09:55
Борис Титов не оценил идею перевести часть резервов РФ в «дружественные» валюты
Ридус06:12
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