«Опять валютные резервы - только теперь не «западные», а в связи с изменившейся геополитикой - восточные. Но измерять надежность системы надо не в размерах накопленных резервов, а в процентах роста ВВП», - отметил Борис Титов.
Лидер итальянской правоцентристской партии "Лига" Маттео Сальвини заявил в воскресенье, что власти Евросоюза должны возместить связанные с антироссийскими санкциями расходы, которые несут итальянские домохозяйства и бизнес.
Украинская сторона при подготовке провокации на Запорожской атомной электростанции специально отобрала и подготовила журналистов из западных стран, которые должны были выпустить сообщения о переходе станции под контроль Киева.
«В районе населенного пункта Курахово Донецкой Народной Республики в результате удара высокоточным оружием ВКС России по двум пунктам дислокации иностранных наемников ликвидировано до 50 иностранных боевиков», — говорится в сводке ведомства.