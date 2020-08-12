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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Титов объяснил падение прибыли бизнеса в России на фоне коронавируса

По оценкам аналитиков FinExpertiza, совокупная прибыль российских компаний (без учета малого бизнеса) весной 2020 года сократилась в годовом исчислении на 67% и составила 1,4 трлн руб. Чистый убыток зафиксирован в 16 регионах России.В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России

Март оказался провальным для бизнеса в целом — совокупный убыток за этот месяц составил 277 млрд руб. Предыдущим убыточным для российского бизнеса в целом месяцем был январь 2015 года, когда причинами кризиса стали обвал цен на нефть и падение курса рубля.
РБК17:00
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Коммерсантъ

Титов объяснил падение прибыли бизнеса в России на фоне коронавируса

Коммерсантъ08:52
РИА Новости

Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли бизнеса в России

РИА Новости00:14
Эхо Москвы

Российский бизнес, по подсчетам экспертов, потерял свыше 1,5 трлн рублей из-за эпидемии коронавируса

Эхо Москвы08:05
REGNUM

Пандемия COVID-19 лишь эпизод мирового экономического кризиса – мнение

REGNUM09:13
ТАСС

Эксперты заявили о сильнейшем падении прибыли российского бизнеса

ТАСС00:31
РБК

Спасут ли майнинг и криптовалюты российский бизнес. Пять мнений

РБК07:38
URA.Ru

РБК: коронавирус нанес «катастрофический ущерб» бизнесу в РФ. Список регионов-аутсайдеров

URA.Ru17:31

ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России
РИА Новости06:57
409

Спиваков отказался от ордена, которым его наградил Лукашенко

Господин Спиваков был награжден орденом Франциска Скорины в 2014 году за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, а также защите человеческого достоинства и прав граждан Белорусии.
Коммерсантъ08:05
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В Минске установили факты причастности штаба Бабарико к беспорядкам

«Установлено множество фактов, подтверждающих, что представители штаба экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико осуществляли организацию, координацию и финансирование массовых беспорядков в Беларуси», — цитирует агентство БелТА информацию из новостного выпуска.
Известия08:52
5

Украина вышла из соглашения о культурном сотрудничестве в рамках СНГ

Ранее Минкульт Украины проанализировал международный договор, подписанный в рамках СНГ 15 мая 1992 года в Ташкенте, и пришёл к выводу о нецелесообразности дальнейшего участия Украины в данном соглашении.
REGNUM09:13
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Российские ЗРК «Тор» уничтожили три БПЛА в районе авиабазы Хмеймим

От военных источников СМИ получили информацию, что российские ЗРК «Тор» в Сирии сбили несколько беспилотников, которые держали курс на авиабазу Хмеймим, где дислоцируются российские военные.
Вечерний курьер10 августа в 15:01
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Кравчук предложил не использовать понятие «особый статус» для Донбасса

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук предлагает заменить понятие "особый статус" в отношении Донбасса на "особый режим административного управления", что соответствует законодательству Украины.
РИА Новости08:36

В суде над Соколовым рассказали о страшной находке в его квартире

Санкт-Петербург, 12 августа 2020, 14:25 — REGNUM В Петербурге в ходе очередного заседания на судебном процессе по делу историка Олега Соколова исследовались письменные материалы дела, в том числе об обнаружении останков жертвы, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM07:25
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