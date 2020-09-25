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РБК
РБК

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.В источнике
С чего всё началось
24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала
 в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБКвчера в 05:38
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Титов объяснил своё пребывание в томском отеле в день госпитализации Навального

Комсомольская правдавчера в 13:31
Царьград

Поняли, что это та самая гостиница: Титов рассказал о поездке в Томск в день «отравления» Навального

Царьградвчера в 12:08
РИА Новости

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день инцидента с Навальным

РИА Новостивчера в 11:00
Вести.Ru

Стало известно, что делал Титов в томском отеле в день отравления Навального

Вести.Ruвчера в 11:08
РБК

Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

РБКвчера в 05:38
Дождь

«Когда приехали в гостиницу, поняли, что это та самая». Титов — о поездке в Томск в день отравления Навального

Дождьвчера в 06:35
Znak.com

Певчих: в день отравления Навального я встретила в гостинице бизнес-омбудсмена Титова

Znak.com24 сентября в 15:57

Джонсон призвал «прекратить безобразные распри» для борьбы с COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН в субботу призовет страны к единству в борьбе с пандемией коронавируса и предложит собственный план международного сотрудничества.
РИА Новости17:42
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Зеленский отправится на место крушения самолёта Ан-26 под Харьковом

Киев, 25 сентября 2020, 22:26 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 26 сентября прибудет в Харьковскую область на место крушения военно-транспортного самолета Ан-26, в результате которого погибли более 20 человек.
REGNUMвчера в 15:26

Начальник Генштаба оценил действия военных на учениях «Кавказ-2020»

Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова.
РИА Новостивчера в 10:40
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Разработчик рассказал, как «Новичок» повлиял бы на лечение Навального

Кома блогера Алексея Навального длилась бы несколько месяцев, если бы он отравился минимальным количеством "Новичка" и ему удалось избежать смерти, заявил в интервью РИА Новости разработчик вещества Леонид Ринк.
РИА Новости18:18

Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Asteraвчера в 14:00
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Эксперт рассказал, что нельзя говорить, поднимая трубку с неизвестного номера

Если вам кто-то позвонил якобы из банка, то сообщать по телефону вообще ничего не стоит, в том числе, кодовое слово, рассказал агентству "Прайм" руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.
ПРАЙМ19:06

Энтузиаст сравнил под электронным микроскопом микросхемы, изготовленные Intel по нормам 14 нм, и TSMC — по нормам 7 нм

В настоящее время лучший техпроцесс Intel, используемый для серийного производства настольных процессоров, носит обозначение 14 nm+++, тогда как процессоры AMD серии Ryzen 3000 на архитектуре Zen 2, компания TSMC выпускает по нормам 7 нм.
iXBT.com23 сентября в 10:11
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В Калифорнии создали самый маленький холодильник в мире

Как рассказали ученые, создавшие данный холодильник, он не похож на те холодильники, которые нам уже знакомы, так как прибор использует термоэлектрические элементы, а не газ в качестве охлаждающего реагента.
Замана24 сентября в 02:31
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