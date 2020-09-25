Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального
24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.В источнике
С чего всё началось
24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала
в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
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