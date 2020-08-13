Титов оценил потери бизнеса за время пандемии в 1,6 трлн рублей

Рязанские ведомости 5

Российский бизнес потерял 1,6 трлн руб. из-за пандемии коронавируса COVID-19 и падения цен на нефть, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Однако, по его словам, помощь государства «пришла вовремя».