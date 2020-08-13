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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Титов оценил потери бизнеса за время пандемии в 1,6 трлн рублей

Российский бизнес потерял 1,6 трлн руб. из-за пандемии коронавируса COVID-19 и падения цен на нефть, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Однако, по его словам, помощь государства «пришла вовремя».В источнике
С чего всё началось
Победа 26

«Я бы немного подождал»: Борис Титов дал советы участникам «Машука» по открытию бизнеса

С машуковцами бизнес-омбудсмен общался в удалённом режиме, в котором проходит вся первая смена форума. Борис Титов посоветовал не стартовать прямо сейчас, ведь экономика только пережила серьёзные потрясения, связанные с валютным кризисом и пандемией коронавируса.
Победа 26вчера в 10:14
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БИЗНЕС Online

Титов оценил потери бизнеса за время COVID-19

БИЗНЕС Onlineвчера в 12:34
Победа 26

Борис Титов на «Машуке» сравнил нынешнюю ситуацию в бизнесе с временами революции

Победа 26вчера в 13:24
ТАСС

Титов заявил, что российский бизнес из-за пандемии потерял за весну 1,6 трлн рублей

ТАССвчера в 09:09
REGNUM

Борис Титов предрек конец доминировнию экономики США

REGNUMвчера в 10:03
Интерфакс

Коронавирус лишил российский бизнес 1,6 трлн рублей прибыли

Интерфаксвчера в 09:19
Коммерсантъ

Титов оценил потери бизнеса за время пандемии в 1,6 трлн рублей

Коммерсантъвчера в 12:10
Интерфакс - Россия

Российские компании потеряли 1,6 трлн руб прибыли из-за пандемии - Титов

Интерфакс - Россиявчера в 08:51

Мэр Жодино отказался отвечать протестующим на вопрос о своей отставке

Один из протестующих спросил господина Заблоцкого, знал ли тот о тех жестоких задержаниях случайных прохожих, которые проводят в городе силовики в дни после объявления результатов президентских выборов.
Коммерсантъвчера в 14:59
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CNN: Пентагон создаст группу для расследования случаев появления НЛО

Министерство обороны США формирует целевую группу для расследования и изучения случаев появления неопознанных летающих объектов (НЛО), которые наблюдали американские военные летчики.
Российская газета19:11
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ФРГ и Интерпол объявили в международный розыск экс-менеджера Wirecard

Объявление в международный розыск бывшего топ-менеджера германской компании Wirecard Яна Марсалека осуществили Интерпол и Федеральное агентство по уголовным делам (БКА) Германии.
ИА Красная Весна12 августа в 15:20
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Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новостивчера в 10:32
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