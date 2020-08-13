Титов оценил потери бизнеса за время пандемии в 1,6 трлн рублей
Российский бизнес потерял 1,6 трлн руб. из-за пандемии коронавируса COVID-19 и падения цен на нефть, заявил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Однако, по его словам, помощь государства «пришла вовремя».В источнике
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«Я бы немного подождал»: Борис Титов дал советы участникам «Машука» по открытию бизнеса
С машуковцами бизнес-омбудсмен общался в удалённом режиме, в котором проходит вся первая смена форума. Борис Титов посоветовал не стартовать прямо сейчас, ведь экономика только пережила серьёзные потрясения, связанные с валютным кризисом и пандемией коронавируса.
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