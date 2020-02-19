Экономика

КоммерсантъКоммерсантъТитов попросил Минобороны отдать подрядчикам долги на 34 млрд рублей

По подсчетам аппарата господина Титова, размер непогашенных долгов составляет минимум 34 млрд руб. В отправленном 2 февраля письме бизнес-омбусмен пожаловался господину Цаликову на "множество неурегулированных невыплат" подрядчикам со стороны предприятий ликвидированного несколько лет назад Федерального агентства специального строительства (Спецстрой).
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Титов попросил Минобороны погасить долги подрядчикам на ₽34 млрд

Всего, по подсчетам аппарата Титова, размер непогашенных долгов перед подрядчиками Спецстроя составляет минимум 34 млрд руб. В аппарате бизнес-омбудсмена сообщили РБК, что к ним обратились несколько пострадавших компаний, долг бывших "дочек" Спецстроя перед ними около 600 млн руб. Среди крупнейших заявителей — компании "Пери" (" дочка" немецкой PERI Group), "Воздухотехника" и "ЭЗОИС-Юг".
РБК00:00

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Титов попросил Минобороны отдать подрядчикам долги на 34 млрд рублей

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Титов попросил Минобороны погасить долги подрядчикам на ₽34 млрд

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