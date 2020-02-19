Всего, по подсчетам аппарата Титова, размер непогашенных долгов перед подрядчиками Спецстроя составляет минимум 34 млрд руб. В аппарате бизнес-омбудсмена сообщили РБК, что к ним обратились несколько пострадавших компаний, долг бывших "дочек" Спецстроя перед ними около 600 млн руб. Среди крупнейших заявителей — компании "Пери" (" дочка" немецкой PERI Group), "Воздухотехника" и "ЭЗОИС-Юг".

с чего всё началось

Бизнес-омбудсмен попросил Минобороны РФ погасить долги на 34 млрд рублей. Так, Борис Титов отметил множество невыплат подрядчикам со стороны Спецстроя. Агентство находилось в ведомстве Министерства Обороны до ликвидации.

Общество Меган Маркл и принц Гарри лишились права на бренд Sussex Royal Королева Великобритании Елизавета II запретила принцу Гарии и его супруге Меган Маркл использовать торговую марку Sussex Royal, а также продавать товары с названием «королевский».

Происшествия Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково По информации СМИ, в самолете мог лететь глава Минпромторга Денис Мантуров. Источник, близкий к министру заявил, что тот прибыл в Москву.

Экономика S&P: покупка Сбербанка из средств ФНБ ослабит бюджетное правило Покупка акций Сбербанка не нарушит бюджетное правило, уверены аналитики S&P: правительство воспользуется деньгами ФНБ, превышающими 7% ВВП, а дивиденды ЦБ, которые будут отчасти состоять из этих денег и достанутся правительству, формально не нефтегазовые доходы.

Шоу-бизнес Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.

Общество США захотели новую ракету за два с половиной бюджета Минобороны России На закупку новых ракет США намерены потратить 61 миллиард, таким образом, общая стоимость программы достигнет как минимум 81,8 миллиарда долларов, что более чем в два с половиной раза превышает всю расходную часть бюджета Минобороны России на 2020 год (1,894 триллиона рублей, или 29,77 миллиарда долларов по курсу на 19 февраля).

Общество Роскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев подтвердил, что основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить на дублеров.

Происшествия Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.

Общество Путин возложил цветы к памятнику Анатолия Собчака В день 20-й годовщины со дня смерти Анатолия Собчака президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга.

Авто Появились характеристики нового Kia Sorento Стали известны технические характеристики нового Kia Sorento, презентация которого намечена лишь на начало марта.

Политика Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой Парламент Эстонии в среду принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой осуждается позиция России по историческим событиям перед началом Второй мировой войны, сообщила пресс-служба парламента.

Авто В России представили обновленный Hyundai Solaris Как сообщили в компании, серийное производство обновленных Солярисов на заводе в Петербурге уже стартовало.

Технологии Жителей Воронежа предупредили о возможной эпидемии телефонного спама По мнению экспертов, с конца прошлого года среди рекламщиков и маркетологов в Воронеже стала приобретать все большую известность технология, которая дает возможность определять телефонные номера посетителей, посещавших сайт со смартфонов.