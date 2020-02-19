Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВТитов попросил Минобороны отдать подрядчикам долги на 34 млрд рублей

Бизнес-омбудсмен попросил Минобороны РФ погасить долги на 34 млрд рублей. Так, Борис Титов отметил множество невыплат подрядчикам со стороны Спецстроя. Агентство находилось в ведомстве Министерства Обороны до ликвидации.
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Титов попросил Минобороны погасить долги подрядчикам на ₽34 млрд

Всего, по подсчетам аппарата Титова, размер непогашенных долгов перед подрядчиками Спецстроя составляет минимум 34 млрд руб. В аппарате бизнес-омбудсмена сообщили РБК, что к ним обратились несколько пострадавших компаний, долг бывших "дочек" Спецстроя перед ними около 600 млн руб. Среди крупнейших заявителей — компании "Пери" (" дочка" немецкой PERI Group), "Воздухотехника" и "ЭЗОИС-Юг".
РБК00:00

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