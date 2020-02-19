Экономика
Деловое.ТВТитов попросил Минобороны отдать подрядчикам долги на 34 млрд рублей
Бизнес-омбудсмен попросил Минобороны РФ погасить долги на 34 млрд рублей. Так, Борис Титов отметил множество невыплат подрядчикам со стороны Спецстроя. Агентство находилось в ведомстве Министерства Обороны до ликвидации.
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
Всего, по подсчетам аппарата Титова, размер непогашенных долгов перед подрядчиками Спецстроя составляет минимум 34 млрд руб. В аппарате бизнес-омбудсмена сообщили РБК, что к ним обратились несколько пострадавших компаний, долг бывших "дочек" Спецстроя перед ними около 600 млн руб. Среди крупнейших заявителей — компании "Пери" (" дочка" немецкой PERI Group), "Воздухотехника" и "ЭЗОИС-Юг".РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Борис Титов попросил Минобороны заплатить стомиллионный долг краснодарской компании
Коммерсантъ Краснодар06:32
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 12:15, Ашберн
Общество
Врачи подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети»
Российски врачи подписали открытое письмо в поддержку фигурантов дела «Сети» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и потребовали отменить приговор.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри лишились права на бренд Sussex Royal
Королева Великобритании Елизавета II запретила принцу Гарии и его супруге Меган Маркл использовать торговую марку Sussex Royal, а также продавать товары с названием «королевский».
Происшествия
Самолет SSJ100 совершил аварийную посадку во Внуково
По информации СМИ, в самолете мог лететь глава Минпромторга Денис Мантуров. Источник, близкий к министру заявил, что тот прибыл в Москву.
Общество
Госдума одобрила расширение программы материнского капитала
Госдума приняла во втором чтении законопроект о расширении программы материнского (семейного) капитала.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче плей-офф Лиги чемпионов
Экономика
S&P: покупка Сбербанка из средств ФНБ ослабит бюджетное правило
Покупка акций Сбербанка не нарушит бюджетное правило, уверены аналитики S&P: правительство воспользуется деньгами ФНБ, превышающими 7% ВВП, а дивиденды ЦБ, которые будут отчасти состоять из этих денег и достанутся правительству, формально не нефтегазовые доходы.
Киберспорт
Похоже, Mount & Blade II появится в раннем доступе 31 марта
Создатели Mount & Blade II: Bannerlord из TaleWorlds, похоже, на правах эксклюзива рассказали журналистам PC Gamer дату выхода проекта в ранний доступ — 31 марта.
Армия и оружие
В порту Триполи армия Хафтара уничтожила турецкое судно с оружием
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок
Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
Общество
США захотели новую ракету за два с половиной бюджета Минобороны России
На закупку новых ракет США намерены потратить 61 миллиард, таким образом, общая стоимость программы достигнет как минимум 81,8 миллиарда долларов, что более чем в два с половиной раза превышает всю расходную часть бюджета Минобороны России на 2020 год (1,894 триллиона рублей, или 29,77 миллиарда долларов по курсу на 19 февраля).
Происшествия
В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke
Общество
Россию обязали выплатить $50 млрд по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги поставил, что российская сторона обязана выплатить экс-акционерам ЮКОСа $50 млрд.
Армия и оружие
Постпред США в ООН заявила о поддержке действий Турции в Сирии
Вашингтон вновь обвинил Москву и Дамаск в эскалации ситуации на северо-западе Сирии, заявляет о поддержке действий Анкары, заявила в среду на заседании СБ ООН постпред США Келли Крафт.
Экономика
Экономист прокомментировал отказ властей возобновить индексацию выплат пенсионерам
Недавний отказ властей от индексации выплат работающим пенсионерам вызвал неоднозначную реакцию у общественности.
Политика
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Общество
Роскосмос подтвердил замену экипажа новой экспедиции на МКС
Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев подтвердил, что основной экипаж новой экспедиции на МКС могут заменить на дублеров.
Происшествия
Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача
Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
Общество
Путин возложил цветы к памятнику Анатолия Собчака
В день 20-й годовщины со дня смерти Анатолия Собчака президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику первому мэру Санкт-Петербурга.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля
В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Политика
Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане
Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
Общество
В финской армии мужчин и женщин решили поселить в общую казарму
Финское Минобороны решили провести эксперимент и обеспечить проживание мужчин и женщин в общей казарме во время прохождения службы, пишет ТАСС.
Авто
Появились характеристики нового Kia Sorento
Стали известны технические характеристики нового Kia Sorento, презентация которого намечена лишь на начало марта.
Общество
Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
Политика
Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой
Парламент Эстонии в среду принял резолюцию "Об исторической памяти и фальсификации истории", в которой осуждается позиция России по историческим событиям перед началом Второй мировой войны, сообщила пресс-служба парламента.
Авто
В России представили обновленный Hyundai Solaris
Как сообщили в компании, серийное производство обновленных Солярисов на заводе в Петербурге уже стартовало.
Технологии
Жителей Воронежа предупредили о возможной эпидемии телефонного спама
По мнению экспертов, с конца прошлого года среди рекламщиков и маркетологов в Воронеже стала приобретать все большую известность технология, которая дает возможность определять телефонные номера посетителей, посещавших сайт со смартфонов.
Происшествия
Причиной убийства калининградской семьи мог стать их бизнес
Общество
В Иране из-за коронавируса умерли два человека
"Два человека преклонного возраста, у которых был выявлен коронавирус, скончались", - сказал чиновник.
Спорт
Тренер прокомментировал наезд норвежского лыжника на Большунова
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".