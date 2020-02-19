Экономика

РБКРБКТитов попросил Минобороны погасить долги подрядчикам на ₽34 млрд

Всего, по подсчетам аппарата Титова, размер непогашенных долгов перед подрядчиками Спецстроя составляет минимум 34 млрд руб. В аппарате бизнес-омбудсмена сообщили РБК, что к ним обратились несколько пострадавших компаний, долг бывших "дочек" Спецстроя перед ними около 600 млн руб. Среди крупнейших заявителей — компании "Пери" (" дочка" немецкой PERI Group), "Воздухотехника" и "ЭЗОИС-Юг".
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с чего всё началось

Титов попросил Минобороны погасить долги подрядчикам на ₽34 млрд

В аппарате бизнес-омбудсмена подтвердили отправку документа в Минобороны, в ведении которого находился Спецстрой, занимавшийся военными стройками. Всего, по подсчетам аппарата Титова, размер непогашенных долгов перед подрядчиками Спецстроя составляет минимум 34 млрд руб.
РБК00:00

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«Никто не мог дотянуться до этих денег». Как бизнесу получить долги с Минобороны?

BFM.ru19:52

Титов попросил Минобороны погасить долг краснодарской компании

Деловая газета. Юг08:09

Титов попросил Минобороны погасить долги подрядчикам на ₽34 млрд

РБК00:00

Борис Титов попросил Минобороны погасить долги на 34 млрд рублей

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СМИ: Титов попросил Минобороны вернуть многомиллиардные долги подрядчикам

Daily Storm00:59

Борис Титов попросил Минобороны заплатить стомиллионный долг краснодарской компании

Коммерсантъ Краснодар06:32
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Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:13, Ашберн
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 упал во время взлета

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Как сообщает Bild, неизвестные напали на посетителей двух кальянных. По информации издания, бары находились в разных районах города.
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Армия и оружие

Появилось видео инцидента с участием бронемашин России и США в Сирии

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РБК 21:00
Армия и оружие

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BFM.ru 05:17
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Известия 14:54
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
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Здоровье

Ученые рассказали о пользе «вредного» картофеля

Американские ученые из Университета штата Пенсильвания выяснили, что картофель, который считается вредным продуктом для сохранения фигуры, способствует улучшению показателей здоровья человека.
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Армия и оружие

Украинские военные бросили опорный пункт в Донбассе

РИА Новости 13:01
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Коммерсантъ 07:57
Политика

Украинский генерал Москаль назвал Крым составной частью России

Украинский генерал-лейтенант Геннадий Москаль признал, что Крым входит в состав России.
Вестник Кавказа 12:13
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Признаюсь, что покупала голоса, но только в том количестве, которое было разрешено правилами Первого канала.
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РИА Новости 01:17
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Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев объявил об уходе с Первого канала.
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Путин объяснил выбор кандидатуры Мишустина на пост премьера

Российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал о причинах выбора кандидатуры экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.
RT на русском 17:57
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Бегущая строка на канале «Россия 24» удивила зрителей

Бегущая строка в новостях телеканала «Россия 24» удивила телезрителей.
Shraibikus News 15:32
Происшествия

В Приамурье госпитализировали двух водителей, возивших грузы из Китая

Двух приамурских водителей, перевозивших грузы из Китая по временному транспортному коридору, госпитализировали в Благовещенске с повышенной температурой и признаками респираторной инфекции, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства Амурской области.
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Общество

Отрицательная цена на электричество зарегистрирована в Финляндии

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Neva.Today 01:06
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Голикова объяснила запрет на въезд китайцев в Россию

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National Interest назвал пять подлодок, которые могут уничтожить мир

Список из пяти типов атомных подводных лодок, которые могут уничтожить человечество, приводит в своей статье издание The National Interest.
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Бывший полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики

Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
Ведомости 08:56
Происшествия

Хабаровчанина осудили за планы устроить теракт в своей бывшей школе

РИА Новости 20:18
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Суд Гааги обязал Россию выплатить €50 млрд по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги во вторник отменил решение окружного суда, снявшего с РФ обязательства по выплате 50 млрд евро бывшим акционерам компании ЮКОС.
BFM.ru вчера в 04:40
Общество

Водонаева подала заявление в полицию после эфира на Первом канале

РИА Новости 08:50
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
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Украинская оппозиция потребовала отставки правительства страны

Отставки правительства Украины, принявшего решение эвакуировать вместе с украинцами иностранных граждан из китайского города Ухань, потребовала украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».
Красная весна 15:19
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По данным синоптиков, 19 и 20 февраля в Алтайском крае ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами порывы до 25 метров в секунду, мокрый снег, гололед, продолжительные метели.
Российская газета 07:03
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