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ИА Клерк.РуМишустину предложили изменить порядок расчета страховых взносов для ИП
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил изменить формулировки статей Налогового Кодекса, устанавливающие порядок исчисления страховых взносов ИП, а так же ввести уменьшение стоимости патента.
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Бизнес-омбудсмен предложил Мишустину откорректировать Налоговый кодекс
Российская газета01 марта в 16:01
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 16:09, Ашберн
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