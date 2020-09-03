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Газета.Ru
Газета.Ru

В России предлагают продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает продлить антикризисные меры поддержки бизнеса до конца 2021 года. Соответствующее обращение он направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.В источнике
С чего всё началось
РБК

Титов попросил продлить каникулы для бизнеса из-за проблемы «конца года»

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предложил правительству продлить ряд антикризисных мер поддержки бизнеса, введенных во время пандемического кризиса. Текст письма премьер-министру Михаилу Мишустину есть в распоряжении РБК.
РБК23:00
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Борис Титов попросил продлить меры поддержки российского бизнеса

Московский Комсомолец03:12
Газета.Ru

Титов предложил продлить на год меры по поддержке бизнеса

Газета.Ru03:14
Lenta.ru

Меры поддержки российского бизнеса попросили продлить

Lenta.ru00:55
Ведомости

Титов попросил продлить меры поддержки бизнеса на 2021 год

Ведомости02:05
Коммерсантъ

Титов предложил Мишустину продлить меры поддержки бизнеса из-за коронавируса

Коммерсантъ23:49
ТАСС

Титов предложил Мишустину продлить антикризисные отсрочки по налогам до конца 2021 года

ТАСС23:37
РБК

Титов попросил продлить каникулы для бизнеса из-за проблемы «конца года»

РБК23:00

Иностранцы в 2020 году не получат господдержку за съемки кино в России

Базовый размер субсидии составляет 30% от документально подтвержденных затрат компании, повышенный ребейт — 40% — выделяется тем, кто планирует потратить в России не менее 75 млн руб. Выдавать ребейты иностранцам еще в 2019 году обещал Владимир Мединский, занимавший тогда пост министра культуры (покинул его в январе 2020-го).
РБК04:14

Коронавирус подтвердился у кадетов президентского училища в Кузбассе

На прошедшем в четверг, 3 сентября, брифинге в областном центре, посвященном ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе, прозвучала информация о том, что несколько кемеровских кадетов заболели COVID-19.
Avoka.do01:53

В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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Дело депутата Госдумы Белоусова о взятке на ₽3,4 млрд ушло в суд

Материалы уголовного дела депутата Госдумы РФ Вадима Белоусова о взятке на 3,4 млрд рублей с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу – вместе с ним на скамью подсудимых сядет экс-главбух Первого хлебокомбината (Челябинск) Маргарита Бутакова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ104:32
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Оппозиция в ФРГ требует остановить «Северный поток-2» из-за Навального

Виктор Лисицын / Global Look Press Политик Катрин Геринг-Эккард из оппозиционной немецкой партии "Союз 90 / Зеленые" призвала правительство страны остановить строительство "Северного потока-2" из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
РЕН ТВвчера в 15:05
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