Титов попросил продлить меры поддержки бизнеса на 2021 год
Смотрите также
Кузбасский пенсионер на глазах у семьи застрелил несговорчивого соседа
Суд назвал дату оглашения приговора Ефремову
Молодые специалисты в России получат ежемесячную доплату
Лукашенко назначил новых глав Совбеза и КГБ Белоруссии
Правительство РФ направит регионам 34,3 млрд рублей на детские выплаты
Отец Месси заявил, что футболист может остаться в «Барселоне»
ПВО Сирии отразила ракетную атаку на военный аэродром в провинции Хомс
Валентина Матвиенко обсудит в Таганроге перспективы авиастроения
Российская полиция начала поиск фельдшера-зомби
Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко
Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей
Захарова заявила, что Варшава продолжает вмешиваться в дела Белоруссии
Кириенко рассказал о перенесенной им коронавирусной инфекции
Омские врачи оценили выводы о следах «Новичка» в организме Навального
Лукашенко назвал утверждения об отравлении Навального фальсификацией
Фургал заявил в суде, что считает свое уголовное дело политическим
Валентин Гафт отметил 85-летний юбилей в кругу семьи
Стало известно о перепалке Кравчука с Грызловым
В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, убившего двух грабителей
40% компаний в России не смогут заплатить налоги в бюджет
В бундестаге оценили реакцию Меркель на ситуацию с Навальным
Суд назвал дату оглашения приговора Ефремову
Мишустин заявил о прогрессе на переговорах с Лукашенко
Россия возобновила авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами
Фургал заявил в суде, что считает свое уголовное дело политическим
Минфин опроверг информацию о новом налоге с продаж подержанных вещей
Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменён
Отец Месси заявил, что футболист может остаться в «Барселоне»
«Красивые» автомобильные номера начнут продавать через портал госуслуг
Боевые корабли РФ пошли на помощь танкеру, горящему у Шри-Ланки
Омские врачи оценили выводы о следах «Новичка» в организме Навального
Вышел новый трейлер фильма «Не время умирать»
Москва потратила на борьбу с коронавирусом около 300 млрд рублей
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с просьбой продлить несколько антикризисных мер поддержки бизнеса в связи с ситуацией, сложившейся на фоне пандемии коронавируса, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
Титов попросил продлить каникулы для бизнеса из-за проблемы «конца года»
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предложил правительству продлить ряд антикризисных мер поддержки бизнеса, введенных во время пандемического кризиса. Текст письма премьер-министру Михаилу Мишустину есть в распоряжении РБК.
РБК23:00
Подробнее о событии