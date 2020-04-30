Экономика

РБКРБКТитов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис

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Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством. В письме (есть в распоряжении РБК) Титов предлагает Путину новый план помощи предпринимателям.
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Здоровье

В Петербурге более 250 медиков заразились коронавирусом

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Кино

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«Газпром» оставит на Чаянде взбунтовавшихся вахтовиков

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Общество

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Общество

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Происшествия

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Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
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Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
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УАЗ начинает продавать автомобили онлайн

110km.ru 03:39
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Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

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General Motors и SAIC показали салон конкурента Skoda Octavia

По данным портала "Новые автомобили", новинка, созданная на инновационной модульной R-платформе, станет ключевым конкурентом Skoda Octavia.
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Общество

В Свердловской области число случаев коронавируса выросло до 703

В Свердловской области медики подтвердили 74 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
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Общество

Власти Нижегородской области ограничили въезд в регион

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин перед майскими праздниками внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности», ограничивающие въезд в область из других регионов.
Ридус 08:01
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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Шоу-бизнес

Филипп Киркоров празднует 53-й день рождения

Король российской эстрады Филипп Киркоров отмечает свой день рождения 30 апреля.
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В Оренбургской области решается вопрос о закрытии Акбулака на карантин

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Жителям Нижегородской области при оформлении заявки для выезда на дачу придется предъявить документы на право собственности, сообщила пресс-служба правительства региона.
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Общество

Росгидромет прогнозирует экстремально высокую температуру летом

Как отметили в Росгидромете, в мае-июле в ряде регионов России прогнозируется повышенная вероятность периодов с экстремально высокой температурой.
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Здоровье

Доказана эффективность лекарства от Эболы для борьбы с коронавирусом

Испытания препарата от Эболы под названием ремдесивир показали, что он помогает при лечении коронавируса.
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Игры

Российские разработчики представили новый трейлер игры Population Zero

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МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

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Экономика

Бывший партнер Босова возглавил крупнейший угольный проект в России

Александр Исаев, недавно уволенный из «Востокугля» Дмитрия Босова, возглавил компанию «Эльгауголь», созданную для управления крупнейшим в России Эльгинским угольным месторождением в Якутии с запасами 2,2 млрд т. Это следует из данных СПАРК.
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Начальник службы участковых Новосибирска Елена Устинова, чьи высказывания с приказами набрать определенное количество штрафов за нахождение на улице в период самоизоляции распространили в социальных сетях, уволена по результатам служебной проверки.
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Помпео заявил, что США не будут возвращаться к сделке с Ираном

Вашингтон не собирается возвращаться к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, однако намерен не допустить продажи ему вооружений после окончания действия оружейного эмбарго.
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56-летняя г-жа Милявская только что развелась со своим молодым, пятым по счету мужем, немаловажным (в масштабах страны) тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, передает KP.RU.
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Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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