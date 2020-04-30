Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством. В письме (есть в распоряжении РБК) Титов предлагает Путину новый план помощи предпринимателям.

Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис

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Кино Приквелом «Трансформеров» займется режиссер «Истории игрушек 4» Кули работал в команде таких мультфильмов, как «Головоломка» и «История игрушек 4». Последний помог ему стать обладателем премии «Оскар» в категории «Лучший анимационный фильм».

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