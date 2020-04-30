Экономика
РБКТитов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис
Ключевым вопросом, от которого зависит выживаемость бизнеса «в условиях недостаточности финансовой поддержки со стороны правительства», Титов называет сроки снятия карантинных мер.
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с чего всё началось
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством. В письме (есть в распоряжении РБК) Титов предлагает Путину новый план помощи предпринимателям.РБКвчера в 07:55
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Титов просит разрешить бессрочные отпуска с возмещением МРОТ и работу в карантин
Собеседниквчера в 09:19
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В Приангарье нашли подозреваемых в попытке поджога леса чиновников
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РБК 01:17
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