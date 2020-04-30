Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством. В письме (есть в распоряжении РБК) Титов предлагает Путину новый план помощи предпринимателям.

с чего всё началось

Ключевым вопросом, от которого зависит выживаемость бизнеса «в условиях недостаточности финансовой поддержки со стороны правительства», Титов называет сроки снятия карантинных мер.

Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис

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