Экономика
РБКТитов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис
Ключевым вопросом, от которого зависит выживаемость бизнеса «в условиях недостаточности финансовой поддержки со стороны правительства», Титов называет сроки снятия карантинных мер.
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с чего всё началось
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством. В письме (есть в распоряжении РБК) Титов предлагает Путину новый план помощи предпринимателям.РБК07:55
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Московский Комсомолец 10:19
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Национальная служба новостей вчера в 10:13
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Moody’s назвало уязвимые к кризису из-за вируса российские компании
Согласно прогнозам аналитиков, наиболее уязвимыми к новому кризису окажутся компании транспортного сектора.
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Влад Топалов расплакался в прямом эфире
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Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о новых мерах поддержки бизнеса и граждан на фоне коронавируса СOVID-19.
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