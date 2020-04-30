Экономика
РБКТитов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис
Ключевым вопросом, от которого зависит выживаемость бизнеса «в условиях недостаточности финансовой поддержки со стороны правительства», Титов называет сроки снятия карантинных мер.
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с чего всё началось
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством. В письме (есть в распоряжении РБК) Титов предлагает Путину новый план помощи предпринимателям.РБК07:55
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Половина бизнеса закрылась, правительство реагирует неадекватно — Титов
Первое антикоррупционное СМИ09:39
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 10:15, Ашберн
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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого планировали назначить вице-премьером Украины по вопросам реформ, получит другую должность, заявил глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
РИА Новости 08:47
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Жители Приморья горячо поддержали решение Кожемяко
Решение прекратить финансирование профессиональных спортивных клубов, озвученное губернатором Приморья в ходе записи программы "Прямой разговор с Олегом Кожемяко" вызвало бурное обсуждение и поддержку населения края.
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Газета.Ru 05:25
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В Калининградскую область поступило более миллиона медицинских масок
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Происшествия
В Екатеринбурге ликвидированы готовившие теракты боевики
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Башкирия примет на самоизоляцию 1800 вахтовиков
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Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
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На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
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