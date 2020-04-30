Экономика

РБКРБКТитов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис

В числе возможных мер поддержки Титов называет следующие: разрешить большинству компаний возобновить работу при условии полного выполнения санитарно-эпидемиологических норм; предоставить помощь не только предприятиям из списка пострадавших отраслей, но и всем компаниям, которые в марте — апреле потеряли 30% и более выручки, сохранив при этом более 90% персонала.
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с чего всё началось

Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством. В письме (есть в распоряжении РБК) Титов предлагает Путину новый план помощи предпринимателям.
РБК07:55

Подробнее о событии

Половина бизнеса закрылась, правительство реагирует неадекватно — Титов

Первое антикоррупционное СМИ09:39

Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис

РБК07:55

Бизнес-омбудсмен раскритиковал правительство РФ за полумеры в поддержке бизнеса

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В Подмосковье решили ввести обязательное ношение масок

В Московской области готовятся внедрить систему обязательного ношения масок. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
РБК 09:27
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

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Общество

Стала известна причина смерти главы Ставрополя Андрея Джатдоева

Сегодня стало известно, что на 57 году из жизни ушел мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.
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Политика

Украинская Рада пожаловалась миру на «вооруженную агрессию России»

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Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года

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Здоровье

За сутки в Ростовской области выявили 64 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Ростовской области диагноз «коронавирус» подтвердился еще у 64 человек. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
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Общество

Пропуска для поездки на работу в Москве автоматически продлят до 4 мая

Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
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Пройдет онлайн-марафон Doctor Jazz Party в поддержку врачей

В Международный день джаза, 30 апреля, пройдет онлайн-марафон Doctor Jazz Party.
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Здоровье

Случаи новой вирусной болезни у детей выявлены в шести странах мира

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56-летняя г-жа Милявская только что развелась со своим молодым, пятым по счету мужем, немаловажным (в масштабах страны) тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, передает KP.RU.
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Общество

ФБК: Телеведущая Елена Малышева владеет особняком в США за $6,4 млн

ФБК заявляет, что Малышева купила особняк в 2016 г. за $6,4 млн – самая дорогая сделка в Нью-Джерси в том году.
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