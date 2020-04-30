Экономика
Газета.RuТитов пожаловался Путину на недостаточную поддержку бизнеса
15 апреля Титов говорил, что готовит по этому поводу обращение к президенту Владимиру Путину. В письме должны быть представлены итоги мониторинга и набор дополнительных мер по поддержке бизнеса и граждан.
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с чего всё началось
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством. В письме (есть в распоряжении РБК) Титов предлагает Путину новый план помощи предпринимателям.РБК07:55
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Общество
Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок
Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
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Общество
Скворцова рассказала о выходе России на плато по коронавирусу
В последние недели Россия уже практически находилась на плато по коронавирусу, завила 30 апреля глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Известия 16:41
Происшествия
Покровская больница быстро нашла новых врачей на замену уволившимся
Врачам, участвовавшим в коллективном обращении Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению Петербурга.
Neva.Today 15:48
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 28 апреля в 11:13
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости 16:33
Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь вчера в 03:28
Общество
Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости 14:27
Экономика
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
Ранее Сбербанк запустил прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на квартиры в новостройках.
Коммерсантъ 11:31
Здоровье
В пяти регионах заболеваемость пневмонией выросла более чем в 1,5 раза
В каждом третьем регионе России в январе—феврале 2020 года значительно, более чем на 10%, выросла заболеваемость пневмонией.
РБК 08:46
Общество
Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»
На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Говорит Москва 08:56
ЖКХ
Отопление в Москве начнут отключать 6-7 мая
Отключение отопления в домах Москвы могут начать 6-7 мая.
ТАСС 16:22
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров отмечает день рождения
Сегодня, 30 апреля, свой день рождения празднует король российской эстрады Филипп Бедросович Киркоров. Артисту исполняется уже 53 года.
Экспресс газета 00:00
Общество
На предприятиях Роскосмоса коронавирусом заболело 148 человек
На предприятиях ракетно-космической отрасли России за период эпидемии коронавирусом заболело 148 человек, сообщил в своем Twitter генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Деловое.ТВ 02:14
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Футбол
«У Дзюбы нет скорости. А Кокорину нужно уезжать». Юрий Белоус — о будущем двух форвардов и ситуации в «Локо»
Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива», ставший гостем эфира на канале «СЭ» в YouTube, — о двух сценариях завершения футбольного сезона в России, Семине, Тедеско, Дзюбе, Кокорине и фильме о Стрельцове Стрельцов — Вы были консультантом фильма об Эдуарде Стрельцове.
Спорт-Экспресс 13:00
Общество
В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус
Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 16:56
Политика
Испанские фермеры попросили Россию о помощи
Испанские фермеры и скотоводы из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса попросили Россию о помощи.
Lenta.ru 11:17
Общество
Брызгалов признался, что хранит дома оружие, назвав себя «американцем»
Бывший российский вратарь Илья Брызгалов, проживающий в США, рассказал, хранит ли он оружие.
Metaratings 04:12
Общество
В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу
Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
Музыка
«Евровидение 2020» в онлайн-формате покажут на Первом канале
16 мая в 22 часа Первый канал представит музыкальное шоу Eurovision: Europe Shine A Light, которое будет транслироваться в прямом эфире 46 странами — в день, когда должен был состояться финал конкурса песни «Евровидение 2020» в Роттердаме (из-за пандемии коронавирусной инфекции конкурс в этом году было решено не проводить).
7Дней.ру 13:30
Общество
В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Москве умерло еще 47 человек инфицированных COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в четверг.
Интерфакс 15:26
Общество
Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев
Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 02:24
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
Авто
В продаже появился самый дорогой Lexus в России
Минивэн Lexus выпускается в Японии совместно с Toyota Alphard.
CarsWeek.ru 06:36
Армия и оружие
NI: Россия не зря отправила свои танки Т-14 «Армата» в Сирию
Военные корреспонденты американского журнала The National Interest объяснили, для чего русским потребовалось отправлять в Сирию свои новые танки Т-14 "Армата".
Shraibikus News 03:10
ЖКХ
В Москве перенесли сроки отключения горячей воды
Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
РБК 16:18