Экономика

Газета.RuГазета.RuТитов пожаловался Путину на недостаточную поддержку бизнеса

15 апреля Титов говорил, что готовит по этому поводу обращение к президенту Владимиру Путину. В письме должны быть представлены итоги мониторинга и набор дополнительных мер по поддержке бизнеса и граждан.
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с чего всё началось

Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис

Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством. В письме (есть в распоряжении РБК) Титов предлагает Путину новый план помощи предпринимателям.
РБК07:55

Подробнее о событии

Титов пожаловался Путину на недостаточную поддержку бизнеса

Газета.Ru16:39

Бизнес-омбудсмен Борис Титов пожаловался Путину на неадекватный ответ государства на кризис

Дождь10:44

Титов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис

РБК07:55

«В условиях отсутствия адекватного ответа». Бизнес-омбудсмен предложил президенту план спасения бизнеса

Фонтанка.Ру09:55

Титов просит разрешить бессрочные отпуска с возмещением МРОТ и работу в карантин

Собеседник09:19

Титов пожаловался Путину на недостаточную поддержку бизнеса

Компания08:51

Титов пожаловался Путину на неадекватные меры поддержки бизнеса в кризис

Forbes09:56
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Общество

Министр в Саратове ушла в отставку после закупки дорогостоящих масок

Министр – руководитель аппарата губернатора Саратовской области Олеся Горячева подала в отставку, губернатор Валерий Радаев принял ее, сообщает «РИА Новости».
Ведомости 12:27
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Общество

Скворцова рассказала о выходе России на плато по коронавирусу

В последние недели Россия уже практически находилась на плато по коронавирусу, завила 30 апреля глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Известия 16:41
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Происшествия

Покровская больница быстро нашла новых врачей на замену уволившимся

Врачам, участвовавшим в коллективном обращении Покровской больницы, после увольнения уже нашли замену, об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на заявление комитета по здравоохранению Петербурга.
Neva.Today 15:48
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 28 апреля в 11:13
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Армия и оружие

Минобороны достроило шесть медицинских центров

Вести.Ru 06:41
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Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

В Кремле назвали ерундой публикации СМИ о том, что Михаил Мишустин после лечения от коронавируса может не вернуться в кресло премьера.
РИА Новости 16:33
Общество

На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь вчера в 03:28
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Общество

Минпросвещения назвало сроки окончания учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости 14:27
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Экономика

Сбербанк снизит ставки по ипотеке

Ранее Сбербанк запустил прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на квартиры в новостройках.
Коммерсантъ 11:31
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Происшествия

В Новосибирске сотрудницу полиции уволили за план по штрафам

РИА Новости 09:02
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Здоровье

В пяти регионах заболеваемость пневмонией выросла более чем в 1,5 раза

В каждом третьем регионе России в январе—феврале 2020 года значительно, более чем на 10%, выросла заболеваемость пневмонией.
РБК 08:46
5
Общество

Власти Чечни отреагировали на ролик с выкриками «служу Ичкерии»

На кадрах солдаты заставляют сослуживцев скандировать «служим Ичкерии» и называть их «товарищами чеченцами».
Говорит Москва 08:56
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ЖКХ

Отопление в Москве начнут отключать 6-7 мая

Отключение отопления в домах Москвы могут начать 6-7 мая.
ТАСС 16:22
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отмечает день рождения

Сегодня, 30 апреля, свой день рождения празднует король российской эстрады Филипп Бедросович Киркоров. Артисту исполняется уже 53 года.
Экспресс газета 00:00
6
Общество

На предприятиях Роскосмоса коронавирусом заболело 148 человек

На предприятиях ракетно-космической отрасли России за период эпидемии коронавирусом заболело 148 человек, сообщил в своем Twitter генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Деловое.ТВ 02:14
3
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Коммерсантъ 15:33
58
Политика

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
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Футбол

«У Дзюбы нет скорости. А Кокорину нужно уезжать». Юрий Белоус — о будущем двух форвардов и ситуации в «Локо»

Экс-генеральный директор «Москвы» и «Ростова», бывший вице-президент «Локомотива», ставший гостем эфира на канале «СЭ» в YouTube, — о двух сценариях завершения футбольного сезона в России, Семине, Тедеско, Дзюбе, Кокорине и фильме о Стрельцове Стрельцов — Вы были консультантом фильма об Эдуарде Стрельцове.
Спорт-Экспресс 13:00
Общество

В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус

Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
РИА Новости 16:56
2
Политика

Испанские фермеры попросили Россию о помощи

Испанские фермеры и скотоводы из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса попросили Россию о помощи.
Lenta.ru 11:17
31
Общество

Брызгалов признался, что хранит дома оружие, назвав себя «американцем»

Бывший российский вратарь Илья Брызгалов, проживающий в США, рассказал, хранит ли он оружие.
Metaratings 04:12
7
Общество

В Москве разъяснили правила получения пропуска для поездки на дачу

Жители Москвы могут оформить цифровой пропуск для поездки на дачу в условиях режима самоизоляции тремя способами: на сайте mos.ru, отправив СМС или позвонив по телефону единой справочной службы Москвы.
Газета.Ru 13:07
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Шоу-бизнес

Врачи спасают Лидию Федосееву-Шукшину после скандала с недвижимостью

StarHit.ru 15:00
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Музыка

«Евровидение 2020» в онлайн-формате покажут на Первом канале

16 мая в 22 часа Первый канал представит музыкальное шоу Eurovision: Europe Shine A Light, которое будет транслироваться в прямом эфире 46 странами — в день, когда должен был состояться финал конкурса песни «Евровидение 2020» в Роттердаме (из-за пандемии коронавирусной инфекции конкурс в этом году было решено не проводить).
7Дней.ру 13:30
Общество

В Москве умерли еще 47 пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Москве умерло еще 47 человек инфицированных COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю за коронавирусом в четверг.
Интерфакс 15:26
Общество

Умер глава Ставрополя Андрей Джатдоев

Скончался глава администрации Андрей Джатдоев, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 02:24
1K
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv 13:36
1,5K
Авто

В продаже появился самый дорогой Lexus в России

Минивэн Lexus выпускается в Японии совместно с Toyota Alphard.
CarsWeek.ru 06:36
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Армия и оружие

NI: Россия не зря отправила свои танки Т-14 «Армата» в Сирию

Военные корреспонденты американского журнала The National Interest объяснили, для чего русским потребовалось отправлять в Сирию свои новые танки Т-14 "Армата".
Shraibikus News 03:10
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ЖКХ

В Москве перенесли сроки отключения горячей воды

Горячую воду в жилых домах Москвы начнут отключать с 1 июня. Об этом агентству «РИА Новости» заявил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
РБК 16:18
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