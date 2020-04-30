Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством. В письме (есть в распоряжении РБК) Титов предлагает Путину новый план помощи предпринимателям.

с чего всё началось

15 апреля Титов говорил, что готовит по этому поводу обращение к президенту Владимиру Путину. В письме должны быть представлены итоги мониторинга и набор дополнительных мер по поддержке бизнеса и граждан.

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