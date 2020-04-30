Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством. В письме (есть в распоряжении РБК) Титов предлагает Путину новый план помощи предпринимателям.

с чего всё началось

15 апреля Титов говорил, что готовит по этому поводу обращение к президенту Владимиру Путину. В письме должны быть представлены итоги мониторинга и набор дополнительных мер по поддержке бизнеса и граждан.

Происшествия Вспышка коронавируса: в Липецкой области закрыли больницу Больницу в Задонском районе закрыли после вспышки коронавируса, заболела коронавирусом одна из медсестёр.

Наука Иммунная математика Главное оружие иммунной системы — лимфоциты, клетки крови, которые распознают чужеродные белки, вырабатывают антитела и уничтожают поврежденные клетки и патогены.

Политика Песков назвал сроки принятия решения о выходе из самоизоляции 28 апреля во время обращения к россиянам Путин поручил правительству, Роспотребнадзору и Госсовету разработать до 5 мая план постепенного снятия ограничений и выхода из режима самоизоляции с 12 мая. 337

Шоу-бизнес Надежду Бабкину выписали из больницы Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная ранее с пневмонией, выздоровела и уже находится дома.

Энергетика Белоруссия закупила первую партию нефти у Саудовской Аравии Белоруссия закупила первую партию нефти в 80 тыс. тонн у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco, прибытие танкера ожидается в порту Литвы - Клайпеде - 11 мая. 430

Общество Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года Что касается 1−8-х классов то тут рекомендовано завершить до 15−16 мая в зависимости от продолжительности учебной недели. 255

Общество В Петербурге у 111 сотрудников НИИ скорой помощи выявили коронавирус Заражение COVID-19 с начала апреля подтверждено у 111 сотрудников НИИ скорой помощи им. Джанелидзе в Петербурге, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению. 38

Общество Боец MMA Исмаилов вызвал на поединок актёра Наумова Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов вызвал актёра Николая Наумова на бой и назвал его возможные условия. 2

Происшествия Мамаев выразил готовность лично возместить ущерб телеведущей Ушаковой Ушакова требует от Мамаева и Кокорина 300 тыс. рублей за повреждения, нанесённые её автомобилю во время драки футболистов с её личным водителем Виталием Соловчуком, которая произошла в октябре 2018 года. 398

Энергетика Новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти вступило в силу С 1 мая страны ОПЕК+ начинают выполнять условия новой сделки по сокращению добычи нефти.

Политика Лавров рассказал о выполнении решений «нормандского саммита» 2019 года Главы МИД стран "нормандского формата" на видеоконференции отметили, что из 9 пунктов итогового документа саммита лидеров в декабре 2019 года по урегулироваинию в Донбассе выполнен только один, и то частично, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. 9

Общество Системы определения антител внедрят в Москве в ближайшие недели Системы по определению антител коронавируса будут массово внедрены в ближайшие 1-2 недели в Москве, они будут бесплатными, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 24". 8

Шоу-бизнес Филипп Киркоров отмечает день рождения Сегодня, 30 апреля, свой день рождения празднует король российской эстрады Филипп Бедросович Киркоров. Артисту исполняется уже 53 года. 6

Происшествия В Москве со стрельбой задержали нарушившего режим самоизоляции мужчину В Москве на шоссе Энтузиастов сотрудники ГИБДД открыли огонь по колесам иномарки, чтобы задержать 26-летнего водителя, нарушившего режим самоизоляции, а также выполнявшего опасные маневры на дороге. 437

Здоровье Вирусологи назвали парадоксальной ситуацию с коронавирусом в России Сотрудник Международного центра вирусологии РУДН, врач-инфекционист Елена Белова заявила о пародоксальной ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России. 85