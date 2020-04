Разработчики из Systemic Reaction объявили, что их кооперативный шутер Generation Zero стал временно бесплатным в Steam.

19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.