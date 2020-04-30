Экономика
Газета.RuТитов пожаловался Путину на недостаточную поддержку бизнеса
15 апреля Титов говорил, что готовит по этому поводу обращение к президенту Владимиру Путину. В письме должны быть представлены итоги мониторинга и набор дополнительных мер по поддержке бизнеса и граждан.
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с чего всё началось
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством. В письме (есть в распоряжении РБК) Титов предлагает Путину новый план помощи предпринимателям.РБКвчера в 07:55
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Титов просит разрешить бессрочные отпуска с возмещением МРОТ и работу в карантин
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