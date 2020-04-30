Экономика
Моя Москва.онлайнТитов пожаловался Путину на недостаточную поддержку бизнеса
Как сообщает издание, в письме президенту Титов предлагает новые меры поддержки предпринимателей. По мнению бизнес-омбудсмена, главная проблема в сложившейся ситуации заключается в отсутствии адекватного ответа со стороны государства.
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с чего всё началось
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством. В письме (есть в распоряжении РБК) Титов предлагает Путину новый план помощи предпринимателям.РБКвчера в 07:55
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Титов просит разрешить бессрочные отпуска с возмещением МРОТ и работу в карантин
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