Экономика
РБКТитов пожаловался Путину на неадекватную реакцию властей на кризис
Ключевым вопросом, от которого зависит выживаемость бизнеса «в условиях недостаточности финансовой поддержки со стороны правительства», Титов называет сроки снятия карантинных мер.
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с чего всё началось
Бизнес-омбудсмен Борис Титов направил Владимиру Путину письмо, в котором указал на недостаточность действующих сейчас мер поддержки бизнеса правительством. В письме (есть в распоряжении РБК) Титов предлагает Путину новый план помощи предпринимателям.РБКвчера в 07:55
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Бизнес-омбудсмен: половина российского бизнеса временно или навсегда прекратила работу
Национальная служба новостейвчера в 14:30
Титов просит разрешить бессрочные отпуска с возмещением МРОТ и работу в карантин
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Газета.Ru 09:03
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Директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент Российской академии наук Сергей Петриков в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса.
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Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о введении в регионе "масочного режима" для снижения рисков распространения коронавируса.
РИА Новости 11:10
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РБК 12:47
Общество
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Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Здоровье
В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили новый симптом
В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 114431 случай заражения, выздоровели 13220 человек, умерли 1169.
ТАСС 11:10
Футбол
Юран: «Пусть Губерниев решает, где быть „Зениту“, а не „Химкам“»
Главный тренер «Химок» Сергей Юран ответил комментатору Дмитрию Губерниеву.
Евро-футбол.ру 10:38
Общество
Тактаров отреагировал на обращение Волкова к Исмаилову
RT на русском 10:33
Экономика
В России с 1 мая начинает действовать программа льготной ипотеки
На территории России с 1 мая вступит в силу ряд новых законов, среди которых — запуск программы льготной ипотеки, повышение пенсий и изменения в правилах банковских переводов.
ПолитРоссия 03:39
Авто
Кроссовер Chery Tiggo 8 получил новые комплектации в России
Автоновости дня вчера в 06:11
Общество
Перед больницей в Пушкине выстроилась очередь из машин скорой помощи
1 мая очередь из автомобилей скорой помощи растянулась на сто с лишним метров.
Shraibikus News 11:13
Политика
Песков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
Коммерсантъ вчера в 04:39
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
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Общество
На Дожде пройдет марафон-концерт в поддержку медиков
19 апреля прошел онлайн-концерт One World: Together At Home («Единый мир: дома вместе») в поддержку врачей, борющихся с коронавирусной инфекцией.
Дождь 29 апреля в 03:28
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Общество
Убивают медведей голыми руками: китайский блогер раскрыл «секрет» русских
Смелость и неукротимость русских объясняется особенностями питания, к которым "воинственный народ" привыкает с ранних лет, считает автор китайского портала Sina.
РИА Новости 10:42
Экономика
Владельцы АЗС увидели риски повышения оптовых цен на бензин
Трейдеры и владельцы АЗС опасаются повышения оптовых цен на бензин и дизельное топливо из-за снижения объемов их производства и нормативов продаж нефтеперерабатывающими компаниями на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, пишет принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 12:55
Политика
Путин подписал указ о назначении Белоусова и. о. премьер-министра
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Андрея Белоусова временно исполняющим обязанности премьер-министра.
Ведомости вчера в 13:14
Армия и оружие
Военные США создали тест по раннему обнаружению коронавируса
Военные США надеются, что тест позволит выявлять наличие коронавируса уже через 24 часа после заражения. то есть за несколько дней до того, как заражённый сможет передавать вирус дальше, и до того, как у него могут проявиться симптомы заболевания.
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Общество
Проценко рассказал о значении выхода на плато по COVID-19
По словам Проценко, анализ всех известных эпидемий гриппа, которые были в мире с начала прошлого века, показал, что они не протекали по сценарию — рост числа инфицированных, выход на плато и падение уровня заболеваемости.
Известия 12:40
Спорт
В Assassin’s Creed Valhalla каноном считаются оба протагониста
Нарративный директор Assassin’s Creed Valhalla Дарби Макдевит поделился подробностями о новой игре.
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Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 29 апреля в 04:40
Космос
NASA продолжает переговоры о покупке места на российском «Союзе»
Руководитель NASA Джим Брайденстайн заявил о том, что ведомство продолжает вести переговоры с Роскосмосом о покупке места на корабле "Союз".
Газета.Ru 11:51
Культура
Фестиваль Park Live отменен из-за коронавируса
Абонементы на один уикенд Park Live 2020 будут действовать на оба уикенда в 2021 г. О том, как можно будет вернуть деньги за билеты, организаторы пообещали рассказать после снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавируса.
Ведомости 10:49
Общество
В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
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В Нью-Йорке обнаружили грузовики с разлагающимися трупами
Нью-Йорк, США, 30 апреля 2020, 10:12 — REGNUM Десятки человеческих тел обнаружены в четырёх грузовиках возле одного из похоронных бюро в американском Нью-Йорке.
REGNUM вчера в 03:12
Футбол
Погребняк рассказал, купил ли «Зенит» матч у «Баварии» в 2008 году
Нападающий Павел Погребняк в интервью РИА Новости отреагировал на слухи о том, что матч санкт-петербургского "Зенита" с мюнхенской "Баварией" в полуфинале Кубка УЕФА-2007/08 мог быть договорным.
Sport.ru 11:14
Футбол
Депутат Лебедев назвал российского футболиста Давыдова «чудаком»
Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал ситуацию с российским футболистом Денисом Давыдовым.
ProstoProSport 10:50