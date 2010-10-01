Экономика
ТАССТитов предлагает разрешить тратить до 50% материнского капитала на текущие расходы
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что одной из форм поддержки населения может стать возможность использовать до 50% материнского капитала для оплаты текущих расходов.
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Происшествия
В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции
В Красноярске прошла акция против режима самоизоляции.
Ведомости 05:12
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Технологии
Стартовало крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет
Предполагается, что в США новые устройства получат возможность использовать Wi-Fi 6 ГГц в конце 2020 года.
RuNews24.ru 08:18
Общество
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 21 апреля в 10:37
Общество
Путин заявил о необходимости сохранить рабочие места в автопроме
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать во время кризиса стабильную работу автомобильной промышленности и сохранить рабочие места в отрасли.
РБК 08:38
Политика
Грузия отзовет посла в Киеве, если Саакашвили займет пост на Украине
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что его страна отзовет посла в Киеве, если бывший грузинский президент Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины.
Газета.Ru 08:38
Общество
Четверть регионов России введут систему спецпропусков
Федеральную платформу, которую работодатели смогут использовать для выдачи цифровых пропусков сотрудникам, внедрят в 21 субъекте России.
Газета.Ru вчера в 04:00
Шоу-бизнес
Бывшая жена Богомолова Дарья Мороз высказалась о свадьбе с Собчак
Слово и Дело вчера в 11:09
Армия и оружие
Россия начала экспорт амфибийной боевой машины «Бумеранг»
Одна из компаний госкорпорации "Ростех", Рособоронэкспорт, начала продажи новейшей унифицированной боевой платформы "Бумеранг" на зарубежные рынки, сообщил генеральный директор компании Александр Михеев.
Комсомольская правда вчера в 05:02
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Здоровье
Ученые обнаружили новый симптом коронавируса
Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today.
РИА Новости 04:09
Экономика
Путин подписал закон о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса
Москва, 22 апреля 2020, 14:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс, позволяющие ряду предприятий малого и среднего бизнеса.
REGNUM 22 апреля в 07:40
Политика
Саакашвили надел значок с флагом Украины в перевернутом виде
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пришел на встречу с фракцией «Слуга народа», прикрепив на пиджак значок с флагом Украины в перевернутом виде.
Известия 08:09
Политика
Лукашенко призвал чиновников беречь лес и землю
Президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на отсутствие в недрах республики природного газа и небольшое количество добываемой нефти, в связи с чем призвал чиновников беречь имеющиеся ресурсы - лес, землю и "людские руки".
РИА Новости 06:08
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
Армия и оружие
Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев запросил у Минобороны помощь в борьбе с коронавирусом, заявил глава ведомства Сергей Шойгу.
Lenta.ru 08:55
Общество
В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
Экономика
Путин пошутил о снижении ключевой ставки
Владимир Путин пошутил о снижении ключевой ставки ЦБ РФ.
Москва 24 09:01
Авто
Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»
Автоновости дня вчера в 03:01
Общество
Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе в жилых домах
Российский президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи алкоголя в кафе, ресторанах и барах, находящихся в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания не больше 20 кв. м. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.
Газета.Ru 07:54
Политика
Путин запретил госкомпаниям покупать иностранные лимузины
Путин запретил госкомпаниям покупать иностранные лимузины, а выбирать отечественные автомобили.
ТАСС 08:47
Общество
Названы города-лидеры в Башкирии по числу зараженных коронавирусом
Уфа, 24 апреля 2020, 15:43 — REGNUM Самое большое количество людей, инфицированных коронавирусом в Башкирии, проживает на территории Уфы.
REGNUM 08:43
Футбол
Алешандре рассказал, почему покинул «Спартак»
Экс-футболист московского «Спартака» Паэс Лопес Алешандре пролил свет на свой уход из команды.
ГЛАС.RU 07:38
Происшествия
В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации
В Дагестане задержан участник запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
Российская газета 08:39
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Технологии
Как функционирует приложение «Социальный мониторинг»
Приложение «Социальный мониторинг» было разработано для пациентов с COVID-19, которые лечатся в домашних условиях.
Вести Подмосковья 00:53