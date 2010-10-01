Экономика
ТАССТитов предлагает разрешить тратить до 50% материнского капитала на текущие расходы
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что одной из форм поддержки населения может стать возможность использовать до 50% материнского капитала для оплаты текущих расходов.
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Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Армия и оружие
Пентагон увидел в коронавирусе угрозу биологического оружия
Обозреватели газеты отмечают, что в настоящее время неизвестно, что привело к усилению внимания Пентагона и разведслужб к теории о возможном использовании коронавируса в качестве биологического оружия.
Военное дело 06:22
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Космос
На PS4 портировали научно-фантастический триллер Deliver Us The Moon
В PS Store стартовал научно-фантастический триллер Deliver Us The Moon, ранее игра вышла на ПК и доступна для покупки в Steam и GOG.
ЭндлессГеймОвер 03:05
Политика
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции после 30 апреля.
Lenta.ru 06:21
Происшествия
Жительница Кубани объявлена в розыск как возможная террористка
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 06:47
Футбол
Талалаев назвал поведение Кикнадзе гнусным и непрофессиональным
«Пытаться снять с себя ответственность за случившееся — гнусно и непрофессионально», — добавил тренер.
ProstoProSport 07:22
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости вчера в 13:12
Энергетика
Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета.
Коммерсантъ 06:35
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Политика
Донецку вернули название Сталино на три дня в году
Донецку на три дня в году вернули прежнее название Сталино, указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
Lenta.ru 03:16
Общество
Захарова рассказала, что Лавров самоизолировался на работе
Министр иностранных дел России Сергей Лаврову на фоне пандемии COVID-19 самоизолировался на работе.
Daily Storm 06:16
Общество
В Калининградской области откроют непродовольственные магазины
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что непродовольственные магазины в Калининградской области откроются 29 апреля.
RT на русском 06:54
Здоровье
В Ивановской области увеличилось число выздоровевших от коронавируса
Ранее ИА Красная Весна сообщало, что в Ивановской области число зараженных коронавирусом выросло до 239 человек.
ИА Красная Весна вчера в 12:05
Интернет
Аудитория Telegram достигла 400 млн пользователей в месяц
Заблокированный в России мессенджер Telegram активно наращивает количество пользователей: на официальном сайте проекта сообщается, что размер месячной аудитории превысил 400 млн человек.
3DNews 06:38
Общество
Власти Свердловской области объяснили порядок введения пропусков
Накануне замгубернатора региона Павел Креков объявил, что в Свердловской области на майских праздниках будет действовать пропускной режим, чтобы максимально обеспечить изоляцию граждан из-за коронавируса.
РБК 06:32
Общество
Жители регионов смогут оформлять цифровой пропуск на 24 часа
Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 03:16
Политика
Путин отменил пошлину для жителей Донбасса на получение гражданства РФ
Взимание государственной пошлины при получении паспорта гражданина РФ жителями Донбасса отменено указом российского президента Владимира Путина.
ИА Красная Весна 05:42
Общество
В Совфеде назвали необходимым реформирование системы ОМС
Эпидемия коронавируса в России показала необходимость реформирования системы обязательного медицинского страхования (ОМС), заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Lenta.ru 07:18
Космос
Космический аппарат исследует дельту реки на признаки жизни на Марсе
Моделируя продолжительность времени, которое потребовалось для формирования слоев осадков в дельте, отложенных древней рекой, исследователи пришли к выводу, что если бы жизнь когда-то существовала на поверхности Марса, ее следы могли остаться в отложениях дельты.
Популярная механика 05:35
Футбол
Месси назвали лучшим футболистом за 25 лет
Форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом 25-летия.
Gazeta.SPb 07:27
Происшествия
В Оренбурге произошёл крупный пожар на машинно-ремонтной станции
Оренбург, 24 апреля 2020, 12:15 — REGNUM В Оренбурге 24 апреля крупный пожар произошел на машинно-ремонтной станции, расположенной на ул. Шрссейной.
REGNUM 05:15
Игры
В Epic Games Store стартовала раздача For The King
CyberSport.ru вчера в 11:54
Происшествия
СК попросил арестовать экс-депутата Волчека по делу о мошенничестве
В Пресненский суд Москвы в пятницу поступило ходатайство Следственного комитета об аресте бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева по делу о крупном мошенничестве, сообщила РИА новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
РИА Новости 06:46
Политика
В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
Политика
Инициатора сноса памятника Коневу в Праге взяли под охрану
Lenta.ru 22 апреля в 14:26
Футбол
«Зенит» показал таблицу РПЛ с учетом соблюдения социальной дистанции
«Зенит» опубликовал турнирную таблицу российской Премьер-лиги с учетом соблюдения социальной дистанции.
Vprognoze.ru вчера в 16:55
Политика
Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
Известия 06:02