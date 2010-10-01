Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает, что одной из форм поддержки населения может стать возможность использовать до 50% материнского капитала для оплаты текущих расходов.

Титов предлагает разрешить тратить до 50% материнского капитала на текущие расходы

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