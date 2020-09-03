Титов предложил продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года
Смотрите также
Защита Ефремова выступила за приговор без лишения свободы
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Кабмин ФРГ: Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок»
Прокуратура заявила, что Сергей Фургал руководил бандой киллеров
Захарова заявила, что Варшава продолжает вмешиваться в дела Белоруссии
Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу
Вышел второй трейлер фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать»
В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО
К 3 сентября Шуфутинский выложил новый клип на песню
Школу в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за COVID-19
Акции «Детского мира» утром снизились после SPO
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
40% компаний в России не смогут заплатить налоги в бюджет
В Кремле не увидели оснований для санкций против РФ из-за Навального
Захарова заявила, что Варшава продолжает вмешиваться в дела Белоруссии
Минздрав опубликовал новые рекомендации по лечению COVID-19
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Ефремов признал вину в смертельном ДТП на Садовом
Суд в Москве оставил экс-губернатора Фургала в СИЗО до декабря
«Йокериту» присуждено техническое поражение в матче с минским «Динамо»
Россия возобновит авиарейсы в Египет, ОАЭ и на Мальдивы
Минфин опроверг информацию о введении налога с продаж на Avito
«Красивые» автомобильные номера начнут продавать через портал госуслуг
На Ивлееву завели дело из-за видео с Газмановым
Уполномоченный при президенте России по защите предпринимателей Борис Титов направил письмо премьеру РФ Михаилу Мишустину с просьбой продлить антикризисные меры поддержки бизнеса до конца 2021 года.В источнике
С чего всё началось
Титов попросил продлить каникулы для бизнеса из-за проблемы «конца года»
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предложил правительству продлить ряд антикризисных мер поддержки бизнеса, введенных во время пандемического кризиса. Текст письма премьер-министру Михаилу Мишустину есть в распоряжении РБК.
РБК23:00
Подробнее о событии