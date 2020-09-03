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Мойка78
Мойка78

Титов предложил продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года

Уполномоченный при президенте России по защите предпринимателей Борис Титов направил письмо премьеру РФ Михаилу Мишустину с просьбой продлить антикризисные меры поддержки бизнеса до конца 2021 года.В источнике
С чего всё началось
РБК

Титов попросил продлить каникулы для бизнеса из-за проблемы «конца года»

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предложил правительству продлить ряд антикризисных мер поддержки бизнеса, введенных во время пандемического кризиса. Текст письма премьер-министру Михаилу Мишустину есть в распоряжении РБК.
РБК23:00
Подробнее о событии
ТАСС

Бизнес-омбудсмен Москвы призвала продлить меры поддержки для бизнеса

ТАСС10:58
Lenta.ru

В России предложили продлить антикризисные меры для бизнеса

Lenta.ru08:06
Коммерсантъ

Титов предложил Мишустину продлить меры поддержки бизнеса из-за коронавируса

Коммерсантъ23:49
Газета.Ru

Титов предложил продлить на год меры по поддержке бизнеса

Газета.Ru03:14
Ведомости

Титов попросил продлить меры поддержки бизнеса на 2021 год

Ведомости02:05
Московский Комсомолец

Борис Титов попросил продлить меры поддержки российского бизнеса

Московский Комсомолец03:12
РБК

Титов попросил продлить каникулы для бизнеса из-за проблемы «конца года»

РБК23:00

У России нашелся неожиданный союзник в Европе

Россия нашла неожиданного союзника в Европе в виде Кипра, который блокирует исполнение санкций, введенных в отношении Москвы из-за строительства моста через Керченский пролив и предполагаемых кибератак на парламент Германии, сообщает корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.
Lenta.ru11:26

Ремастер Crysis: требования для PC, рейтрейсинг на консолях и первые кадры на Xbox One X

Самым примечательным в дебютном видео цикла стали первые кадры шутера на Xbox One X. Их не очень много, а счётчик FPS в правом верхнем углу ещё и показывает некорректное значение, но это уже хоть что-то.
Игромания.ру11:31

Огласившая результаты вскрытия дочь Легкоступовой обратилась к ее мужу

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль публично обратилась к последнему супругу исполнительницы в студии шоу «Пусть говорят», где она также огласила результаты вскрытия.
iReactor07:41
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В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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Ливни, грозы и град ожидаются в Крыму в ближайшие двое суток

"В связи с прохождением активного холодного фронта во второй половине дня 4 сентября, в течение суток 5 сентября в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.
ИА Крыминформ04:28
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В оргкомитете Евро-2020 в Петербурге прокомментировали скандальный жест Смолова на афише

Перед матчами Лиги наций в Twitter-аккаунте «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» опубликовали фото игроков сборной России на фоне расписания турнира, на снимке Смолов показывает жест, изображая герб России — двуглавого орла.
RT на русском08:28

Киевские боевики поджигают сухую траву на позициях НМ ДНР

«В условиях ограниченной возможности применения вооружения в период действующего режима прекращения огня, командованием ООС отданы указания командирам бригад на осуществление целенаправленных поджогов сухой травы на позициях Народной милиции с использованием трассирующих боеприпасов», — рассказали в оборонном ведомстве.
Новостной фронт11:36

Акции «Детского мира» утром снизились после SPO

Акции "Детского мира" утром в среду умеренно снижаются на Мосбиржепосле прошедшего вторичного размещения бумаг (SPO) по цене чуть ниже рынка, в результате которого объем акций в свободном обращении (free float) достиг 100%.
Интерфаксвчера в 03:32
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