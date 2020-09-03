Титов предложил продлить на год меры по поддержке бизнеса

Предложения Титова касаются продления до окончания 2021 года отсрочки по налогам и взносам для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, срок уплаты которых наступил/наступает в 2020 году.