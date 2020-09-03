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Газета.Ru
Газета.Ru

Титов предложил продлить на год меры по поддержке бизнеса

Предложения Титова касаются продления до окончания 2021 года отсрочки по налогам и взносам для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей, срок уплаты которых наступил/наступает в 2020 году.В источнике
С чего всё началось
РБК

Титов попросил продлить каникулы для бизнеса из-за проблемы «конца года»

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предложил правительству продлить ряд антикризисных мер поддержки бизнеса, введенных во время пандемического кризиса. Текст письма премьер-министру Михаилу Мишустину есть в распоряжении РБК.
РБК23:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

В России предложили продлить антикризисные меры для бизнеса

Lenta.ru08:06
Московский Комсомолец

Борис Титов попросил продлить меры поддержки российского бизнеса

Московский Комсомолец03:12
ТАСС

Титов предложил Мишустину продлить антикризисные отсрочки по налогам до конца 2021 года

ТАСС23:37
Ведомости

Титов попросил продлить меры поддержки бизнеса на 2021 год

Ведомости02:05
Коммерсантъ

Титов предложил Мишустину продлить меры поддержки бизнеса из-за коронавируса

Коммерсантъ23:49
Газета.Ru

Титов предложил продлить на год меры по поддержке бизнеса

Газета.Ru03:14
РБК

Титов попросил продлить каникулы для бизнеса из-за проблемы «конца года»

РБК23:00

Три природных пожара ликвидированы в Ростовской области

«Группировка Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и МЧС России продолжает работать в пяти районах Ростовской области, во всех случаях пожар ликвидирован, за исключением Тарасовского района», — приводит слова Филиппова ТАСС.
Известия05:23
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Куйвашев обязал чиновников отчитываться о доходах в криптовалютах

В мае этого года стало известно, что депутаты Госдумы разработали законопроекты, предлагающие ввести в России административные штрафы до 2 млн рублей и уголовную ответственность до 7 лет лишения свободы за нарушение правил использования цифровых финансовых активов, цифровой валюты и цифровых прав.
Znak.com01:23

В оргкомитете Евро-2020 в Петербурге прокомментировали скандальный жест Смолова на афише

Перед матчами Лиги наций в Twitter-аккаунте «Евро-2020 в Санкт-Петербурге» опубликовали фото игроков сборной России на фоне расписания турнира, на снимке Смолов показывает жест, изображая герб России — двуглавого орла.
RT на русском08:28

Боевые корабли РФ пошли на помощь танкеру, горящему у Шри-Ланки

Москва, 3 сентября 2020, 13:30 — REGNUM Российские корабли Тихоокеанского флота, которые должны участвовать в совместных с Индией учениях «Индра Нэви», направлены на помощь танкеру, который загорелся у берегов Шри-Ланки.
REGNUM06:30
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Представлены Realme 7 и Realme 7 Pro

Realme 7 Pro Realme 7 Pro оснащён 6,4-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением FullHD+ и частотой обновления 60 Гц Напомним, у предшественника установлена 6,6-дюймовая ЖК-панель с частотой обновления 90 Гц.
MobiDevices06:06