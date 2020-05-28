Коронавирус
РБКПочти 70% российских компаний пострадали из-за пандемии коронавируса
«Пандемия COVID-19 в России затронула порядка 4,17 млн компаний и ИП от общего числа 6,05 млн, то есть до 67% малых, средних и крупных предприятий и ИП», — говорится в докладе. Количество компаний, пострадавших от последствий эпидемии, выведено на основании данных реестра МСП и ЕГРЮЛ.
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Общество
В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины
Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям».
RT на русском 08:18
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Технологии
Microsoft выпустила крупное обновление для Windows 10
Компания Microsoft представила масштабное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10. Об этом сообщил портал The Verge.
Известия вчера в 20:57
Экономика
Правительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
Политика
Песков ответил на вопрос о прогулках в Москве по графику
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, как в Кремле оценивают инициативу мэрии Москвы разрешить горожанам гулять по подомовому графику.
Lenta.ru 05:51
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
Трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский», который рассматривали как один из вариантов для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», вышел из германского порта Мукран.
RT на русском 05:41
Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за хакерской атаки на бундестаг
Российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ из-за хакерской атаки на бундестаг, в участии в которой подозревают россиянина.
РБК 08:13
Футбол
«Уфа» предложила болельщикам «оказаться» на домашних трибунах стадиона
"Уфа" предложила болельщикам "оказаться на трибунах стадиона" на домашних матчах оставшейся части нынешнего сезона, сообщается на сайте футбольного клуба.
РИА Новости 06:31
Здоровье
До 31 мая сохраняются ограничительные меры в Липецкой области
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на очередном совещании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в регионе подтвердил, что ограничительные меры действуют до 31 мая.
Kursk.com вчера в 11:25
Общество
Российский миллиардер купил самый дорогой за год особняк в Лондоне
Российский миллиардер купил особняк в Лондоне более чем за £15,45 млн ($18,8 млн), что стало самой крупной сделкой на рынке с начала распространения коронавируса в Британии.
РБК 26 мая в 11:52
Происшествия
В Псковской области найдено тело пропавшей трехлетней девочки
СНТ "Кебь", 28 мая 2020, 14:06 — REGNUM На четвертые сутки поисков псковские спасатели обнаружили тело пропавшей трехлетней девочки.
REGNUM 07:06
Энергетика
Прокачка по газопроводу Ямал—Европа через Польшу упала почти до нуля
Контракт на транзит российского газа через территорию Польши истек 16 мая, и с 17 мая прокачка по польскому отрезку Ямал—Европа проходит только по результатам аукционов.
Коммерсантъ 25 мая в 13:38
Здоровье
Минздрав РФ решил тестировать всех новорожденных на коронавирус
Минздрав России рекомендовал тестировать всех новорожденных на коронавирус, говорится в рекомендациях ведомства.
Интерфакс 07:30
Футбол
Пеле, Неймар и Халк вошли в список самых переоценённых футболистов
Портал Football365 составил список игроков, которые были самыми переоцененными в истории футбола.
Pravda.Ru 06:59
Общество
Минтруд предложил втрое увеличить минимальное пособие по безработице
Минтруд предлагает увеличить на три месяца размер минимального пособия по безработице в 3 раза, до 4,5 тысяч рублей, сообщил глава ведомства Антон Котяков.
РИА Новости вчера в 10:28
Космос
Запуск ракеты Маска Falcon 9 с космонавтами на борту отменён
Астронавты NASA Роберт Бенкен и Дуглас Херли должны были быть доставлены ракетой Falcon 9 производства компании SpaceX Илона Маска на международную космическую станцию в рамках экспериментальной миссии Demo-2.
Tochka Zрения вчера в 18:22
Политика
Песков опроверг информацию о высокой смертности медиков от COVID-19
Напомним, 27 мая в Минздраве России подтвердили смерть 101 медика с коронавирусом.
REGNUM 06:17
Происшествия
Пятеро полицейских из УЭБ арестованы в Твери
Уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) возбуждено в отношении четырех сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области и одного сотрудника УЭБ и ПК УМВД России по г. Твери.
Афанасий-бизнес 08:00
Общество
Россельхознадзор подаст иск из-за сообщений о вымогательстве
В Россельхознадзоре опровергли информацию о якобы имевшем место вымогательстве денег у польской компании «Млековита» со стороны главы федеральной службы Сергея Данкверта.
RT на русском 07:47
Политика
Экс-глава Чувашии находится в реанимации в Петербурге
Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в реанимации одной из больниц Санкт-Петербурга.
News.ru вчера в 11:15
Кино
Глава HBO Max: Режиссерской версии «Лиги справедливости» не существует
Российская газета вчера в 08:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании 1 июня
Если в последнюю неделю мая температура в европейской части России держится в районе 20-23 градусов, то с 1 июня она будет колебаться на уровне 10-15 градусов тепла.
BFM.ru вчера в 23:33
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings 02:45
Гаджеты
64 и 40 Мп в камере iPhone могут стать реальностью в следующем году
На сайте Apple Insider опубликовали первый эскиз и предполагаемые характеристики смартфона Apple iPhone, который должен выйти только в следующем году.
iXBT.com 01:29
Общество
В Госдуму внесли законопроект о соблюдении тишины в ночное время
«Собственник жилого или нежилого помещения обязан соблюдать тишину в ночное время, придерживаться требований противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и других требований», – говорится в законопроекте, который опубликован в базе данных нижней палаты парламента.
RuNews24.ru вчера в 12:14
Футбол
«А остальные там топ?» Шейдаев ответил на слова Мостового об уходе Гулиева из «Спартака»
Позже Шейдаев опубликовал скриншот со словами Александра Мостового о том, что уход Гулиева не станет потерей для «Спартака».
Чемпионат 07:44
Происшествия
Председателю СКР разрешили возбудить уголовные дела на шесть судей
Председателю СКР разрешили возбудить уголовные дела на шесть судей В среду высшая квалификационная коллегия судей (ВККС), рассмотрев ходатайства председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина, дала согласие на привлечение к уголовной ответственности сразу нескольких служителей Фемиды.
Коммерсантъ вчера в 14:32