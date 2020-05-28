Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъТитов представил Путину доклад об условиях ведения бизнеса в России

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов представил президенту России Владимиру Путину доклад о результатах своей деятельности в 2019 году.
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