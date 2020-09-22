Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание председателя правительства Михаила Мишустина на системную проблему с выдачей льготных кредитов бизнесу под 2%, которая может обернуться волной банкротств, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.В источнике
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При каких условиях прощенный кредит на возобновление бизнеса в доходы не включается
Бухгалтерия.ру21 сентября в 03:07