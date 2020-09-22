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РИА Новости
РИА Новости

Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов обратил внимание председателя правительства Михаила Мишустина на системную проблему с выдачей льготных кредитов бизнесу под 2%, которая может обернуться волной банкротств, рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.В источнике
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REGNUM

Бизнес-омбудсмен Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

REGNUM18:16
Долг.рф

Предприниматели невольно нарушали правила получения льготного кредита под 2%

Долг.рф18:12
РБК

Титов предупредил о массовых нарушениях условий льготных кредитов под 2%

РБК17:00
ТАСС

Титов предупредил кабмин о предстоящей волне банкротств среди получателей кредитов под 2%

ТАСС17:49
РИА Новости

Титов предупредил Мишустина об угрозе волны банкротств

РИА Новости17:36
Финансовая газета

Титов предупредил о банкротстве бизнеса с кредитами под 2%

Финансовая газета18:04
Бухгалтерия.ру

При каких условиях прощенный кредит на возобновление бизнеса в доходы не включается

Бухгалтерия.ру21 сентября в 03:07

Раскрыто содержание разговора Путина и Макрона о ситуации с Навальным

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном предположил, что Алексей Навальный мог сам случайно выпить яд «по неустановленным причинам» и отравиться.
Lenta.ruвчера в 12:57
1,3K

Рудковская предлагала Загитовой перейти в группу Плющенко

Тренер Евгений Плющенко хотел пригласить в свою группу олимпийскую чемпионку фигуристку Алину Загитову, однако она ответила отказом, об этом сообщает в своем аккаунте в Instagram группа Этери Тутберидзе, в которой тренируется Загитова.
РИА Новостивчера в 16:08

Польские фермеры признались, что не оправились от российского эмбарго

Садовники в Польше не смогли оправиться от российского продовольственного эмбарго и готовы поставлять в Россию яблоки очень высокого качества, заявил член правления Польского союза садовников Славомир Лучак.
Взгляд.рувчера в 09:08
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Microsoft выкупила разработчика игр ZeniMax за $7,5 млрд

Компания Microsoft, как предполагают эксперты видеоигровой индустрии, планирует существенно расширить линейку игр для консоли Xbox, для чего собирается выкупить компанию по разработке видеоигр ZeniMax Media, которая является материнским предприятием студии видеоигр Bethesda Softworks.
МедиаПоток17:06
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В Выборге после махинаций на 700 млн рублей уволен ещё один чиновник

Напомним, Александра Болучаевского, до недавнего времени занимавшего должность председателя комитета финансов Администрации МО «Выборгский район» Ленинградской области, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге на сумму свыше 700 млн рублей.
REGNUMвчера в 05:24
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Путин выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин, выступая на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, отметил, что значимость 75-летия разгрома нацизма и юбилей создания ООН невозможно переоценить.
Дума ТВвчера в 12:07
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Задержан 121 человек. В США прошла операция против торговцев опиоидами

Вашингтон, 22 сентября 2020, 21:48 — REGNUM В США завершилась крупная операция против теневых интернет-торговцев опиоидами в даркнете, сообщается в заявлении, опубликованном 22 сентября на сайте министерства юстиции США.
REGNUMвчера в 14:48

В Дагестане сотрудники Росгвардии разогнали жителей села, выступавших против строительства на спорных землях

Жители Красноармейского больше десяти лет пытаются отстоять участки, расположенные на границе с соседним посёлком, также входящим в состав Махачкалы.
Эхо Москвывчера в 16:03